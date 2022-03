Città di Castello, ragazzini tirano sassi ai vetri delle abitazioni e alle auto in sosta

Felice Fedeli 23 marzo 2022 a

Giovanissimi e annoiati, alla ricerca di emozioni forti. Quali? Prendere a sassate i vetri delle abitazioni o delle auto in sosta. Succede a Città di Castello, dove la moda si sta propagando con preoccupante frequenza e sono arrivate le prime denunce dei danneggiati. Le forze dell’ordine, segnatamente i carabinieri, inizieranno le indagini e in mano hanno qualcosa in più dell’ultima denuncia protocollata. Il modus operandi dei ragazzini annoiati è praticamente sempre lo stesso: si ritrovano nella zona della ferrovia a nord della stazione centrale, dove il treno dell’ex Fcu non passa più da tempo. Cosa di più facile che raccogliere le pietre della massicciata e indirizzarle verso i soliti obiettivi? Quali? Finestre delle abitazioni e auto in sosta. L’area più a rischio è quella della Shell, tra i quartieri La Tina e Graticole.

Ma qualcosa è andato storto nell’ultimo fine settimana. Qualcuno stanco di subire avrebbe filmato i tre giovanissimi incappucciati che stavano scappando dopo l’ennesima bravata. Altri hanno rotto gli indugi e si sono recati dai carabinieri.

Anche perchè non è la prima volta che i residenti nelle aree attigue alla strada ferrata lamentano danni.

L’indagine non si annuncia semplice, ma gli inquirenti hanno in mano buoni elementi.

Parlare di baby gang è eccessivo, perchè qui sembra di avere a che fare con ragazzini annoiati in cerca di gloria per bravate puerili. Non si vede una strategia pianificata a tavolino, come successo anche di recente a Città di Castello, Umbertide e San Giustino. Qui gli episodi sono stati ben più gravi, tanto da far accendere un faro anche alle televisioni nazionali. E non è un caso se l’assessore al Sociale, Benedetta Calagreti, ha annunciato l’invio di psicologi a scuola proprio per fronteggiare il fenomeno delle baby gang.

