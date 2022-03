Umbria, concorso in Regione: più di 13.500 domande per 72 posti di lavoro

23 marzo 2022 a

Sono 13.550 le iscrizioni per partecipare al concorso in Regione che mette in ballo 72 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Diciotto i posti aperti ai diplomati per cui si registrate, tramite il portale online, 3.392 persone e 54 quelli riservati ai laureati che vedono iscritti altri 9.163 soggetti. Si poteva concorrere anche per più profili.

La procedura per il concorso aperto ai diplomati prevede, per i vari profili, una prova preselettiva (che scattava dal superamento delle 500 richieste), una scritta e una successiva valutazione dei titoli. Sia la prova preselettiva che la prova scritta consistono in una serie di quiz a risposta multipla che avranno in parte contenuto generale e in parte contenuto specialistico per accertare le conoscenze, le competenze tecniche e le capacità applicative di ciascun candidato. In ballo ci sono sei posti per istruttore per il supporto direzionale, cinque per istruttore per il supporto alla finanza e contabilità, quattro per geometra, uno per istruttore perito agrario e due per istruttore di gestione e sviluppo dei sistemi.

Le procedure selettive per laureati si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e due prove d’esame: una scritta e una orale. La prova scritta consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, aventi in parte un contenuto generale e in parte contenuto specialistico relativo al singolo profilo professionale. Conseguiranno l’ammissione all’orale i candidati che avranno ottenuto allo scritto una valutazione di almeno 7/10. Diversi i profili per cui è stato emanato il bando, da avvocati a funzionari per la progettazione e l’utilizzo dei fondi comunitari, da funzionari agronomo forestali a tecnici per il patrimonio pubblico e gli investimenti. Delle 54 assunzioni previste, quattro serviranno per potenziale il settore della comunicazione. In particolare il concorso è rivolto a tre funzionari per la comunicazione e informazione organizzativa e istituzionale e a un funzionario redattore web per la promozione immagine e marketing.

Tutte le informazioni relative alle prove da svolgere potranno essere trovate nel portale della Regione Umbria.

