Terni, a settembre il festival degli influencer: gli ospiti e le location

Simona Maggi 22 marzo 2022 a

a

a

La città dell'acciaio per tre giorni diventerà la capitale degli influencer. Nell'ultimo fine settimana di settembre, dal venerdì alla domenica, Terni farà da cornice al festival nazionale dedicato a questi personaggi così popolari sui social network. “Domani la delibera per lo svolgimento del festival dovrà essere approvata in giunta – spiega l'assessore ai Grandi eventi e al Commercio, Stefano Fatale – e poi inizieremo ad organizzare il tutto. Quando mi hanno proposto la manifestazione non ho esitato a dire sì perché credo che sia per la città una grande opportunità per attirare turisti e far conoscere non solo Terni, ma anche il suo territorio. Un progetto che richiamerà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni. Ora dobbiamo solo pensare a lavorare bene per la buona riuscita dell'evento”.

Sequestrati 21 cellulari trasportati in carcere con un drone

Il Comune sarà dunque co-organizzatore insieme ad Umbria for the future. Dall'associazione confermano sia che sarà un grande festival, ma non vogliono fare nomi sugli influencer che verranno in città né svelare altri particolari. Spazio dunque alla fantasia ed è già iniziato il toto influencer. C'è chi spera di incontrare per le vie della città Chiara Ferragni, oppure Federico fashion style, o ancora Cecilia Rodriguez e tutti gli altri influencer che al momento sono i beniamini di molti italiani. Tra le location che ospiteranno il festival ci saranno palazzo Gazzoli e l'anfiteatro romano, ma una parte della manifestazione sarà itinerante. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa di più e soprattutto si conosceranno i nomi degli influencer interessati a partecipare alla tre giorni del festival ternano. Non resta altro dunque che aspettare il programma degli eventi.

Anziana scippata in centro. Vigilante recupera la borsa con i soldi

Va ricordato che a febbraio già il giovane influencer Matteo Di Cola (in foto) aveva visitato la cascata delle Marmore con lo staff del Centro rafting Marmore. Per lui era stato un modo per conoscere una delle attrazioni natural più belle del centro Italia. L’influencer 24enne, che ormai da mesi gira per il Paese per mostrare a tutti le bellezze e le bontà enogastronomiche italiane, aveva di fatto scelto di vedere da vicino la cascata nata dal salto che il fiume Velino compie nel Nera. E forse ci sarà anche lui a settembre in città.

Scomparso nell'Orvietano un 64enne arrivato da Padova: l'appello del figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.