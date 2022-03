Orvieto: scomparso un uomo di 64 anni, non si trova neanche l'auto. L'appello del figlio

22 marzo 2022 a

Da domenica 20 marzo 2022 si sono perse le tracce di un uomo di 64 anni: il figlio lancia l'appello: "Aiutateci a ritrovarlo".

La persona scomparsa si chiama Ernesto Cotti, vive a Padova ma è originario dell'Orvietano, in provincia di Terni, per la precisione di Baschi. La richiesta di aiuto è stata rivolta a chiunque ne avesse notizie via sociale dal figlio, Guglielmo Cotti.

"Scrivo il seguente post - ha scritto il figlio sulla sua pagina Facebook - per denunciare la scomparsa di mio padre Ernesto Cotti. Le ultime sue notizie sono risalenti domenica 20 marzo alle ore 14.30/15 in località Tordimonte Orvieto (Terni). Sono stati ritrovati i suoi documenti ed il suo giacchetto in un locale in località Tordimonte nel tardo pomeriggio di domenica, mentre l'auto con cui era partito (una Land Rover freelander blue targata DK451RK) non è stata ancora ritrovata".

"Vi chiedo gentilmente - prosegue Guglielmo Cotti - di far girare il post e fornire a me ed alla polizia di Orvieto qualsiasi notizia se ne avete in merito a mio padre ed all'auto (foto in alto, una freelander blue targata DK451RK) che aveva utilizzato. Vi ringrazio molto in anticipo per l'aiuto".

