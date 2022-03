Campello sul Clitunno: denuncia marito per maltrattamenti, divieto di avvicinamento per l'uomo

22 marzo 2022 a

a

a

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia, che ha costretto i carabinieri della compagnia di Spoleto a intervenire. Nel dettaglio, i militari della stazione di Campello sul Clitunno hanno eseguito nei confronti di un uomo la misura di divieto di avvicinamento alla moglie con l'obbligo di restare a una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati abitualmente dalla donna, ossia che subiva vessazioni da diversi anni.

Rompe il naso alla compagna: chiesto il processo per un 56enne

La misura è scaturita da una denuncia sporta dalla donna a dopo un episodio che ha richiesto l’intervento di una pattuglia del radiomobile nell’abitazione durante una lite tra i due. Successivamente, la donna ha raccontato ai militari e denunciato una serie di maltrattamenti che subiva da tempo.

Violenza sulla moglie: condannato marito. L'accusava di non pulire

"L’azione del provvedimento cautelare è stato rapido, indice della massima attenzione generalizzata sul fenomeno a tutela delle donne" si legge in una nota stampa. Che prosegue: "Le fattispecie di reato in materia di codice rosso rappresentano oggi una delle priorità nel lavoro dell’Arma dei carabinieri, che deve costantemente improntare il proprio operato per far crescere la fiducia nelle istituzioni, garantendo professionalità e senso di tutela nei confronti di ogni cittadino, come in questo caso dove la donna ha ritrovato il proprio “rifugio” nella stazione dei carabinieri di Campello sul Clitunno, dove ha chiesto aiuto per le violenze subite da anni e mai denunciate in passato".

Badante ubriaca picchiò anziana. Attesa a settembre la sentenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.