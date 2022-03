Eurochocolate a Perugia, scattano divieti di sosta nel borgo

22 marzo 2022 a

a

a

La grande macchina organizzativa di Eurochocolate è in moto. La manifestazione avrà inizio da venerdì 25 marzo e si svolgerà ai Giardini del Frontone ma i provvedimenti sulla viabilità in borgo XX giugno sono già stati disposti per consentire l’allestimento degli stand. L’ordinanza n. 296 del 16 marzo, firmata dal comandante Nicoletta Caponi, premette, infatti, che il presidente della Società Gioform srl, soggetto organizzatore della manifestazione, ha chiesto l’autorizzazione a occupare suolo pubblico per consentire la sosta dei mezzi per l’installazione di strutture, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di presidio dell’evento.

Guarducci: “Al Frontone aspettiamo 35 mila visitatori per Eurochocolate”

Da qui i provvedimenti presi in materia di circolazione stradale “per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nonché per motivi di sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione, adottare alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale”, riporta l’ordinanza. Fino al 24 marzo è previsto divieto di sosta con rimozione disciplinato “nel tratto interessato dall’occupazione sottostante il civico 74, sul lato sinistro secondo il senso di marcia”. Il divieto di sosta è stato disposto anche nel tratto “in prossimità del monumento del Frontone all’interno dell’area delimitata non bitumata utilizzata a parcheggio”.

A passo d'uovo, scatta la versione primaverile di Eurochocolate: le date



Da venerdì 25 marzo al 4 aprile, per tutta la durata di Eurochocolate, è disposto il divieto di sosta (con rimozione disciplinato da idonea segnaletica) all’interno dell’area delimitata non bitumata utilizzata a parcheggio compresa fra via Madonna di Braccio e l’area interdetta alla circolazione antistante i Giardini del Frontone (lato destro secondo il senso di marcia). “L’inosservanza dei provvedimenti - conclude l’ordinanza -è punita con le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

Da Eurochocolate 780 piante per il Frontone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.