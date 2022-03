Umbria, rischio inaridimento: l'inverno lascia deficit pioggia del 70%

Sabrina Busiri Vici 22 marzo 2022 a

Con l’inizio della Primavera si è chiuso uno degli inverni che gli esperti classificano come il quinto più caldo a livello planetario. In Umbria i meteorologi hanno evidenziato un deficit idrico del 70%: rispetto a una media di circa 200 mm di pioggia caduta al 31 marzo ad oggi si arriva a stento a 60 mm. Non va meglio nel resto d’Italia dove si registra dall’ 87% in meno in Piemonte fino al -52% in Veneto. Conseguenza? I decrementi nei volumi idrici di laghi e fiumi. Il lago Trasimeno preoccupa: il livello è sotto il metro. “Se poi si considera un 60-70% di evaporazione nel periodo estivo - riporta il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini - la prospettiva allarmante è di trovarsi ai livelli del 2012, o anche peggio: quando a settembre si registrò - 1 metro e 54 centimetri”.

Critica anche la disponibilità idriche rilevata dal Consorzio della bonificazione umbra: gli impianti irrigui a pioggia (distretto Valle di Spoleto, distretto in destra fiume Topino nel Comune di Foligno e distretto piana di Trevi e Montefalco nei Comuni di Trevi, Montefalco e Castel Ritaldi) e a scorrimento (distretto in sinistra fiume Topino, distretto Bordoni, distretto Rioveggiano e Canale Formella in Comune di Foligno), ricevono acqua di superficie che deriva dalla diga di Arezzo e dai fiumi Menotre, Topino e Clitunno. Tutti i corsi d’acqua sono in sofferenza, con le portate in progressivo calo. La diga sul torrente Marroggia, in Località Arezzo di Spoleto, registra una quota di invaso di 397,35 su un totale di 405,50, quindi un volume disponibile per l'irrigazione pari al 36,35 %.

L’associazione nazionale consorzio bonifica (Anbi) su dati del Cnr ha parlato di rischio inaridimento, in particolare, in Umbria l’allarme riguarda il 50% dei suoli agricoli disponibili.

Nei prossimi giorni partiranno le lavorazioni per la semina del mais, del girasole e della soia ma con i terreni aridi e duri le operazioni potrebbero essere più che problematiche. “Una situazione che conferma come la siccità sia diventata la calamità più rilevante per l’agricoltura soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti”. secondo Coldiretti. E a preoccupare “è anche lo sviluppo dei prati destinati all’alimentazione degli animali perché se le condizioni di secca dovessero continuare, gli agricoltori saranno costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso dove sarà possibile”.

Secondo stime di Utilitalia, gli investimenti necessari solo per contrastare i fenomeni di siccità sono pari a 50 euro per abitante l’anno per un periodo di 4 anni, attraverso invasi e serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti, sistemi di dissalazione (tenendo sotto controllo possibili rischi ambientali e consumi energetici).

In Umbria sono stati previsti grazie al Pnrr 151 milioni e otto progetti per fronteggiare siccità e cambiamenti climatici tra questi l'attivazione delle dighe del Chiascio e di Montedoglio. I due principali progetti, prevedono il collegamento con i due grandi invasi del Chiascio e di Montedoglio così da poter rifornire gli schemi acquedottistici dei gestori, sia in condizioni ordinarie che in periodi di crisi.



