Riaperto un tratto della ciclabile tra Spoleto e Norcia: una pedalata per festeggiare l'evento

Una pedalata per festeggiare la riapertura del tratto fino a Caprareccia della ciclabile Spoleto-Norcia. Un percorso di 6,5 chilometri che negli ultimi 4 mesi è stato chiuso per permettere lo svolgimento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione. Ad organizzarla è stato l’Mtb club Spoleto, associazione che ormai da otto anni, a settembre, accoglie migliaia di ciclisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, per la Spoleto-Norcia in Mtb. La messa in sicurezza e la manutenzione del tratto ha riguardato la collocazione di reti in alcuni tratti di costoni, così da evitare la caduta massi lungo la pista. Inoltre sono stati tagliati alberi pericolanti ed è stato ricompattato il fondo in alcuni tratti. Per un costo complessivo di 250 mila euro, commissionato da Umbria Mobilità ed eseguito da Krea costruzioni e Forti.

“Abbiamo organizzato la pedalata anche per far vedere che il tratto è stato riaperto - spiega Luca Ministrini, presidente dell’associazione - perché in questi quattro mesi di chiusura in tanti mi hanno scritto e telefonato per sapere se il tratto fosse stato riaperto. Ora si spera che torni fruibile tutto, fino a Borgo Cerreto. E a breve, dato che abbiamo parecchie richieste, riapriremo anche il nostro centro di noleggio bici Le Mattonelle. I turisti hanno voglia di pedalare”. Allo stato attuale, i tratti percorribili della ciclabile sono quelli che vanno da Spoleto a Caprareccia della lunghezza di 6,5 chilometri e da Sant’Anatolia a Piedipaterno di 5 chilometri.

Tutti i restanti dei 30 complessivi, che arrivano fino a Borgo Cerreto, sono chiusi. “C’è il problema del ponte che non c’è più a Sant’Anatolia e di conseguenza si deve fare una deviazione ma è accettabile questa cosa - aggiunge Ministrini - Ponte che deve essere sistemato da Anas e anche in tal senso qualcosa si sta muovendo. La ciclabile Spoleto-Norcia ha tutte le potenzialità per diventare la più bella d’Europa. Perché è molto più bella di quello che noi spoletini possiamo pensare. I potenziali chilometri che si potrebbero percorrere sarebbero in realtà 51. La Regione ha detto che i soldi ci sono anche per completare tutta la pista fino a Norcia - spiega Ministrini - ma da Balza Tagliata è venuta giù una montagna il giorno del terremoto di agosto e ci sono da fare lavori veri. E in questo caso, credo, ci vorranno anni”.

