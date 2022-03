Umbria Jazz, il 17 luglio il concerto di Jeff Beck. Biglietti disponibili da martedì 22 marzo

21 marzo 2022 a

a

a

Il grande chitarrista Jeff Beck, considerato uno dei più bravi della storia della musica, sarà protagonista dell'edizione 2022 di Umbria Jazz. Si esibirà il 17 luglio. Jeff Beck ha annunciato che il suo tour europeo inizierà a maggio. Le prime esibizioni nel Regno Unito, poi a luglio il concerto a Uj. Sono le prime date ufficiali dei live del fenomeno della chitarra da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Poi è arrivato il Covid che ha mandato in tilt anche il mondo della musica, facendo saltare migliaia e migliaia di concerti in tutto il mondo.

Irene Jalenti, la ternana dalla voce "scura" che ha conquistato i fan Usa del jazz

Le nuove date che sono state programmate - ricorda Umbria Jazz - facevano parte del tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020, prima della pandemia, poi saltato. Ora finalmente Jeff Beck torna sul palco per incantare il pubblico. Non ha bisogno di presentazioni il musicista inglese classe 1944, considerato una vera e propria icona della chitarra. Nel corso della sua lunga carriera, che va avanti da oltre cinquant'anni, Jeff Beck ha vinto otto Grammy Awards, è stato citato dalla rivista Rolling Stone tra i "100 più grandi chitarristi di tutti i tempi". E' stato inserito per due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, una volta come membro degli Yardbirds e un'altra come artista solista. E' considerato un vero e proprio fenomeno e a Umbria Jazz sarà senza dubbio protagonista di un concerto che già si annuncia da tutto esaurito.

Umbria jazz fa il pieno di spettatori. Successo per i Funk Off alla cascata delle Marmore

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da martedì 22 marzo, a partire dalle ore 11. Altra novità per la rassegna musicale Umbria Jazz: il 10 luglio è infatti in programma una serata tutta dedicata alla musica cubana con Aymée Nuviola, Gonzalo Rubalcaba e Cimafunk. I biglietti sono disponibili on-line.

Umbria Jazz Weekend, inizio col botto: sold out in tutti i locali location dei concerti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.