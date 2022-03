10eLotto, vincita in Umbria: a Perugia un 7 Oro da 15mila euro

21 marzo 2022 a

L'ultimo concorso del 10eLotto ha portato una bella vincita anche in Umbria, lo riporta Agipronews. A Perugia infatti è stato centrato un 7 Oro da 15mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23.2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 820 milioni di euro.

Lotto, festa in Umbria: vinti 17.500 euro con tre ambi e un terno

Sono giorni particolarmente fortunati per l'Umbria. Sempre con l'ultimo concorso, ma del Lotto, preziosa vincita ad Assisi mentre nei giorni precedente c'erano state vincite sostanziose sempre a Perugia e Terni. Capoluogo di regione fortunatissimo anche con la lotteria degli scontrini.

