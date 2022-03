Umbertide, dj regala 20 alberi a villaggio africano

21 marzo 2022 a

a

a

Musica e solidarietà vanno di pari passo e riescono a dare i frutti del loro binomio. Alberi per fermare la desertificazione dell’Africa ed eventi per raccogliere fondi per le popolazioni ucraine.

Dalle consolle per aiutare chi è meno fortunato: è quanto messo in piedi dal dj e produttore discografico Manuel Pacciarini (in arte Manu P) nell'ultimo periodo, tendendo la mano verso chi ha più bisogno in varie parti del pianeta.

Il musicista di Umbertide, uno dei nomi più apprezzati e presenti nel panorama della musica dance a livello nazionale, con il suo marchio The Cage, aderendo a una sottoscrizione internazionale, ha acquistato venti alberi.

Il marchio discografico di Pacciarini ha quindi preso a cuore l'appello lanciato dall'associazione statunitense One tree planted(in italiano Un albero piantato), che si batte da otto anni per il rimboschimento di parti del mondo che ne necessitano.

Le piante saranno messe a dimora in Africa, in una delle regioni del continente in cui mancano alberi e che necessitano di essere riforestate.

Manuel Pacciarini racconta così il senso delle azioni messe in atto dalla sua squadra: “Siamo molto vicini alle tematiche sociali e non è la prima volta che facciamo delle operazioni di questo genere, altre ne faremo in futuro. Sono piccole cose, che però possono dare un senso migliore alla nostra esistenza”. Detto, fatto.

Sabato prossimo, al Clover Club di San Giustino, evento organizzato da The Cage del dj umbertidese e da Magic Monkey di Dj Nos (al secolo Luca Tognelli, uno degli altri nomi importanti della musica dance). Parte dell'incasso che verrà raccolto durante la serata verrà donato in beneficenza alle popolazioni dell'Ucraina colpite dalla guerra.

“Sia come Clover Club, nella figura di Graziano Giaccaglia – dice Pacciarini - che come brand The Cage e Magic Monkey vogliamo dare una mano a chi sta soffrendo. Anche in una serata di divertimento se possiamo contribuire siamo pronti a farlo con grande piacere".

