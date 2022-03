Terni, donna scippata in centro. Vigilante recupera la borsa con i soldi

Antonio Mosca 21 marzo 2022 a

A Terni un'anziana è stata rapinata in viale Curio Dentato (nella foto) da un immigrato che è poi fuggito in bicicletta. Il giovane è stato inseguito da un vigilante che, venerdì 18 marzo, si trovava a passare per caso in quella zona. L’uomo che ha sventato lo scippo è il 49enne ternano A.B., operatore addetto alla sicurezza che lavora nelle discoteche.

“Stavo andando dal barbiere - racconta - quando mi sono trovato di fronte una donna che urlava a squarciagola dopo essere stata derubata della borsetta. La donna si trovava nei pressi della rotonda tra viale Curio Dentato, viale Eugenio Chiesa e piazza Valnerina. A pochi passi da lei c’era un giovane immigrato aficano in sella a una bicicletta e con la borsa in mano”. Il vigilante ternano non ha avuto un attimo di esitazione e si è subito lanciato all’inseguimento dello scippatore in fuga. “Dopo qualche metro - racconta - è caduto dalla bicicletta dopo aver urtato un marciapiede e così sono riuscito a immobilizzarlo. Nel frattempo gli ho tolto la borsa dalle mani e l’ho tirata indietro per metterla in sicurezza. A quel punto si è avvicinata anche la donna mentre lo scippatore con un balzo è riuscito a fuggire a piedi. Ha iniziato a correre e in pochi istanti è sparito dalla visuale”. Ma intanto la refurtiva è stata completamente recuperata.

All’interno della borsa c’erano parecchi soldi, probabilmente la pensione che la 70enne ternana aveva da poco ritirato. A.B. ha restituito il maltolto alla signora che, ancora sotto choc, l’ha ringraziato più volte. La donna, strattonata dallo scippatore africano, non ha riportato ferite e non si è recata al pronto soccorso. “Tutto lascia pensare - racconta l’addetto alla sicurezza - al gesto di un disperato che aveva un gran bisogno di soldi. Purtroppo non è la prima volta che mi trovo a che fare con episodi del genere. Nel nostro quartiere i residenti sono esasperati per quanto accade ogni giorno”. A.B. è uno del mestiere che, come tanti suoi colleghi, si occupa di sicurezza sul campo. E sono proprio gli operatori delle agenzie di sicurezza come lui che svolgono quotidianamente un servizio fondamentale, al fianco delle forze dell’ordine, nelle strade della movida ternana così come in discoteca.

