Terni, parcheggio via Proietti Divi: via ai lavori per realizzare 400 posti

Maria Luce Schillaci 20 marzo 2022 a

Un nuovo parcheggio da 400 posti nella zona della stazione ferroviaria di Terni. La zona è quella di via Proietti Divi dove già esistono circa 100 posti auto. Il completamento dell’area di sosta era stato approvato a novembre 2021 dalla giunta comunale.

L’appalto era già stato aggiudicato alla ditta Gefim srl di Narni che ha offerto il ribasso del 14,22 per cento, secondo quanto si legge nella determina comunale, sull’importo a base d’asta di 543.673,96 euro, ottenendo un importo complessivo di aggiudicazione di 483.091,54 euro per complessivi 531.400,69 euro.

Per l’intervento i finanziamenti sono legati da una parte a contributi del programma di Agenda Urbana e per il resto da un cofinanziamento comunale. Ora finalmente partono i lavori, le ruspe sono già in azione da qualche giorno per ripulire l’area. Nel dettaglio si tratta di 280 posti auto, più circa 120 per gli autobus. L’infrastruttura contribuirà a risolvere i problemi legati ai parcheggi nella zona dello scalo ferroviario. La consegna dei lavori è prevista per ottobre 2022.

Sarà così completato e attrezzato il nodo d’interscambio modale in corrispondenza della passerella pedonale che si collega con la stazione ferroviaria, piazza Dante e il terminal bus urbano. La nuova e ampliata area di sosta, oltre a essere a servizio dei tanti pendolari, agevolerà anche chi proviene dalle zone circostanti, rendendo più facile il raggiungimento del centro ed evitando la snervante ‘caccia al parcheggio’. Il progetto porta la firma dell’ing. Sandro Corradi, ex assessore comunale ai Lavori pubblici.

Il Comune, come detto, punta alla creazione di un nodo di interscambio modale con una “cerniera” di mobilità, car e bike sharing, oltre alla collocazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. In più la realizzazione del nuovo terminal bus extraurbano.

“Andiamo a realizzare una piccola rivoluzione per il sistema dei parcheggi ternani – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati -. Questi ulteriori nuovi parcheggi porteranno, finalmente, a un utilizzo importante della passerella pedonale sopra la stazione ferroviaria e garantiranno a tutti, specialmente a chi proviene da fuori città, un accesso più rapido non solo ai servizi della stazione, ma anche al centro storico”.

Non resta ora che attendere l’avvio dei lavori di restyling dell’intera stazione ferroviaria, un’operazione tutta nelle mani di Rfi per un investimento di 4,388 milioni. L’intervento riguarda un’area da 17 metri di larghezza – i dettagli sono contenuti nell’accordo di programma perfezionato nell’estate 2020 tra Rfi e Comune – per 140 di lunghezza, più il portico da 69 metri. Riguarderà la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il lavoro sulla sicurezza degli impianti tecnologici e l’adeguamento funzionale della struttura.

