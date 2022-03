Terni, Lorenzo Barone attraversa in bici la Botswana tra leoni, giraffe ed elefanti

Alessandro Picchi 20 marzo 2022 a

È quasi trascorso un mese da quando Lorenzo Barone ha iniziato a pedalare lungo la via terrestre più lunga del mondo.

In questi 29 giorni, per l’esattezza, da quando cioè è partito dal Sudafrica, l’avventuriero di San Gemini, in provincia di Terni, ha percorso oltre 3000 chilometri e attraversato tre Stati: per l’appunto il Sudafrica, la Namibia e ora il Botswana. “L'emozione nell'entrare in nuovi Paesi a me sconosciuti è sempre forte, non so cosa aspettarmi dal Botswana ma probabilmente sarà la parte del viaggio dove vedrò più animali in assoluto” aveva rivelato lunedì sui suoi canali sociali.

“La guardia di frontiera mi ha detto che tra 90 km iniziano ad esserci leoni, elefanti, giraffe e altri animali vari, ma i predatori cacciano quasi esclusivamente di notte quindi non dovrebbero esserci problemi. È un avventura incredibile”.

Barone era atterrato alle sei di mattina del 20 febbraio 2022 all’aeroporto di Cape Town, in Sudafrica, per cominciare il suo viaggio lungo la via terrestre più lunga del mondo: da Capo Agulhas (ZAF) a Capo Dezhnev (RUS). Da lì, con la sua bicicletta adeguatamente montata ed equipaggiata aveva dato la prima pedalata per gli oltre 29.000 km che separano il punto più a Sud dell'Africa con il punto più ad Est dell’Asia.

La sua prima tappa, precedente alla risalita del continente, è stata nella periferia di Città del Capo. Percorrendo i primi 120 km, prevalentemente sulla costa dell'oceano Atlantico, si era diretto verso la baia dei pinguini di Betty's Bay, per poi accamparsi nella proprietà di un signore conosciuto in un supermercato locale.

Il 22 febbraio 2022 poi il suo progetto è cominciato, con la partenza dal punto più a sud dell’Africa: Capo Agulhas. In questa prima fase dell’avventura nella calda savana, diretto verso l’Egitto per circa 12-13.000 km, sta utilizzando il primo dei tre assetti programmati verso la gelida tundra artica: un portapacchi anteriore con le borse, per trasportare abbondanti scorte di acqua e cibo.

