Umbria, Poste acquista la maggioranza delle quote di Plurima

Poste Italiane ha acquisito per 130 milioni la maggioranza di Plurima, un colosso nella logistica ospedaliera, con oltre 800 dipendenti nei vari punti logistici sparsi nel territorio nazionale e con sede centrale a Corciano. La partnership è stata ufficializzata dallo stesso presidente esecutivo dell’azienda, Luca Marconi.

“L’obiettivo dell’intesa - ha spiegato - è mettere in campo le rispettive competenze per continuare lo sviluppo di un progetto che ha l’obiettivo di creare un’infrastruttura per la logistica sanitaria a servizio del sistema Italia e in ultima istanza del cittadino”. L’operazione verrà eseguita per il tramite di Poste Servizi srl (Pws), società interamente controllata da Poste Italiane e sarà finanziata interamente con le ingenti risorse di cassa disponibili. Pws deterrà il 70% del capitale sociale di Plurima mentre la famiglia Marconi avrà il restante 30%. Luca Marconi sarà confermato presidente esecutivo della società e Fabio Luppino quella di amministratore delegato, in continuità con il progetto attuale. “Sono orgoglioso del percorso di crescita che Plurima, nata da un’intuizione di mio padre Tito 40 anni fa, è riuscita a realizzare grazie alla grande professionalità delle persone che vi hanno contribuito - ha commentato Luca Marconi - Poste Italiane è il partner ideale per dare avvio a un nuovo capitolo della nostra storia”. Plurima, operando attraverso 41 strutture logistiche e una flotta di circa 300 veicoli, ha generato 57 milioni di ricavi e circa 10 milioni di Ebitda nel 2021.

“La nostra strategia 24SI prevede un focus sul business della contract logistics con l’obiettivo di completare la transizione verso un modello di logistica ad ampio raggio - ha commentato Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane - Plurima accelererà questo percorso, garantendo l’accesso a nuove opportunità di business legate a una maggiore tendenza all’outsourcing della logistica e della micrologistica ospedaliera. Noi faremo leva sull’esperienza che abbiamo maturato con la piattaforma di consegna e prenotazione dei vaccini Covid, nonché sulle relazioni consolidate con le pubbliche amministrazioni”.

