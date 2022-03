Perugia, molesta studentesse universitarie: denunciato 60enne

Fra. Mar. 20 marzo 2022 a

Un uomo di 62 anni, perugino, senza precedenti penali, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Il 60enne è stato indicato da tre studentesse universitarie. Sono state loro a chiamare la centrale operativa della questura spiegando che c’era un uomo anziano che quando le incontrava mimava dei gesti sessuali e, in qualche caso arrivando a mostrare le proprie parti intime.

Le tre universitarie, visibilmente spaventate, hanno raccontato agli agenti di polizia - sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante alla guida del commissario, Monica Corneli - che quell’uomo le molestava da diversi giorni. Se lo trovavano davanti quando uscivano di casa e avevano notato la sua presenza nel quartiere di Elce dove tutte e tre risiedono, già da diversi giorni.

Sembra infatti che l’uomo avesse preso ad aggirarsi nelle strade adiacenti all’abitazione delle tre studentesse che, appunto erano diventate il suo bersaglio. Una situazione molto scomoda con il timore - condiviso dalle giovani - che magari si sarebbe anche potuta tramutare in qualcosa di peggio. Di lì la chiamata alla polizia. Gli agenti hanno quindi identificato l’uomo e gli hanno chiesto spiegazioni per il suo comportamento. In un primo momento il sessantenne ha negato tutto mostrandosi per niente collaborativo con gli agenti. Poi deve aver compreso che quel tipo di comportamento andava contro i suoi interessi e ha confessato tutto quel che le ragazze avevano denunciato.

