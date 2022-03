Città di Castello, viaggia in treno con la droga: arrestato

19 marzo 2022 a

Continua la stretta nei controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello agli ordini del maggiore Palermo. Arrestato un 43enne sorpreso a viaggiare in treno con eroina e cocaina. Già da tempo i carabinieri hanno intensificato la vigilanza, soprattutto in orario serale e notturno, quando maggiore è la necessità di sicurezza, nei centri storici, nei parchi e nelle stazioni ferroviarie . Nella tarda serata di venerdì 18 marzo, nella stazione ferroviaria del capoluogo tifernate, tre equipaggi dei carabinieri hanno effettuato una serie di controlli sulle persone presenti e sui viaggiatori.

Proprio nel corso di questa attività, i militari hanno proceduto all’identificazione di una coppia di giovani all’interno di un vagone del treno fermo in stazione, che alla vista dei carabinieri avevano cercato riparo in bagno.

Sottoposti a controllo, l’uomo, un 43enne già noto ai carabinieri, è stato trovato in possesso di una notevole varietà di stupefacenti: 6 dosi di eroina e 2 di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, una bustina di marijuana, un paio di grammi di hashish, ma aveva con sé anche otto flaconi di metadone, oltre che un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello a serramanico. La donna, una 21enne del posto incensurata, è stata trovata in possesso di vari strumenti per il consumo di sostanze stupefacenti e un piccolo coltello il cui porto senza giustificato motivo non è consentito.

I due giovani sono stati così condotti presso la sede della compagnia dei carabinieri, dove l’uomo è stato arrestato per il possesso di droga e denunciato a piede libero per il porto del coltello a serramanico; la 21enne è stata denunciata a piede libero per il porto ingiustificato del piccolo coltello.

Il 43enne è stato quindi condotto innanzi al Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto. Ha patteggiato una pena di due anni di reclusione.

