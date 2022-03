Marsciano, triangolare di calcio per beneficenza: appuntamento domenica 27 marzo con Facciamo Rete

19 marzo 2022 a

a

a

E’ tutto pronto per il triangolare di calcio in occasione dell’evento Facciamo Rete organizzato dalla MS Agency e presentato da Silvia Epi. Domenica 27 marzo alle 15 allo stadio comunale Alberto Checcarini si sfideranno, in nome della solidarietà, tre squadre: gli Imprenditori del territorio che sponsorizzano anche l’evento, gli Assocentauri Calcio (appartenenti alla Polizia di Stato) e Finanzia & Friends (finanzieri di Grosseto e personaggi noti). L’evento ospiterà anche gli attori di Frozen Elsa, Anna ed Olaf per la gioia dei bambini, che si renderanno disponibili per foto ed autografi. Facciamo Rete si stringe attorno alla comunità Ucraina, offrendo l’ingresso gratuito ai rifugiati di guerra: basterà inviare la richiesta tramite whatsapp al numero 3792231668.

Rompe il cartellino all'arbitro dopo l'espulsione, sei mesi di squalifica. Dal suo club altra stangata

n scaletta sono previsti anche spazi musicali a cura di alcune scuole di musica del territorio. La finalità dell’iniziativa è quella di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e il ricavato sarà distribuito in favore di La casa di Pollicino che offre servizi di accoglienza per minori, del progetto Custodi del tempo promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune a favore degli ultranovantenni, e dell’evento culturale FiMania. I posti sono limitati e per l’accesso allo stadio saranno rispettate le normative anti Covid vigenti al momento.

Impaurita dai ladri muore per infarto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.