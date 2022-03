Perugia, Centri per l'infanzia: ci sono le graduatorie per assegnare i 110 posti 

Sabrina Busiri Vici 19 marzo 2022 a

Sono arrivate 149 richieste su 110 posti a disposizione nei tre centri d’infanzia gestiti dal Comune di Perugia. Nello specifico, per il Flauto magico, plesso di Santa Lucia, per l’anno scolastico 2022-2023 sono arrivate agli uffici dell’amministrazione 51 istanze su 22 posti disponibili; per Lampada Magica, a Case Bruciate, 28 rispetto a 34 disponibilità e, infine, per il Tiglio, in via XIV Settembre, 65 istanze su 54 posti. A queste si aggiungono altre cinque richieste da parte di ingressi per bambini anticipatari, la cui ammissione è subordinata al compimento del terzo anno di età.

L’amministrazione, dunque, ha dovuto predisporre delle graduatorie secondo i criteri di ammissione stabiliti da un atto deliberato dalla giunta comunale nel dicembre scorso. Inoltre sono stati definiti i criteri di priorità per la permanenza pomeridiana dei bambini. Nell’assegnazione di questa fascia, in analogia a quanto operato per le iscrizioni ai nidi comunali, sono state innanzitutto soddisfatte le richieste pervenute da parte degli utenti già frequentanti sulla base della disponibilità e, successivamente, si è proceduto all’assegnazione dei posti rimanenti agli utenti nuovi, sulla base dei criteri stabiliti con l’atto di giunta. La ricettività dei servizi per l’orario prolungato dalle 7,30 alle 17,30 risulta per Lampada magica 40 posti; Flauto Magico 50 e Il Tiglio 75. “Qualora la richiesta per l’orario prolungato sia superiore rispetto alla disponibilità - riporta la determinazione dirigenziale -, la graduatoria viene formulata tenendo conto dei criteri di seguito specificati in ordine di priorità: genitori che lavorano entrambi di pomeriggio almeno cinque giorni; genitori che lavorano entrambi di pomeriggio meno di cinque giorni; uno dei genitori che lavora di pomeriggio almeno cinque giorni; uno dei genitori che lavora di pomeriggio meno di cinque giorni. A parità di condizioni è data precedenza al bambino di età inferiore”.

Nel piano di finanziamenti del Comune di Perugia per la riqualificazione dell’edilizia scolastica è in valutazione anche il progetto di 2 milioni destinato al centro per l’infanzia Il Tiglio. Lo ha annunciato il vice sindaco Gian Luca Tuteri nel suo intervento in commissione bilancio. Oltre agli stanziamenti previsti nel piano triennale opere pubbliche di 34 milioni (anche grazie ai 31 milioni di euro concessi a fine 2021 dal commissario straordinario per il sisma), si attendono ora altre risorse dal Pnrr. Dal piano di resilienza, tra l’altro, sono già arrivati finanziamenti per 1 milione per la riqualificazione della scuola di Cenerente e poi sono in valutazione stanziamenti per altri progetti tra questi ci sono il Tiglio; 3 milioni per il nuovo edificio a San Martino in Campo, e altri 2 milioni per la ristrutturazione e costruzione di due palestre scolastiche.

