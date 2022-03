Perugia, con A passo d'uovo iniziano gli eventi di primavera legati al cioccolato

Sabrina Busiri Vici 19 marzo 2022 a

Eugenio Guarducci travestito da uovo di Pasqua in corso Vannucci dice tutto su A passo d’uovo. Sarà una prima edizione sorprendente. A palazzo Donini si è tenuta ieri la presentazione di Eurochocolate versione primaverile. Dal 25 marzo al 3 aprile i giardini del Frontone ospiteranno oltre 40 produttori di cioccolato. E non solo. Il 90% provenienti dal territorio regionale. E poi mostre (We love peace), degustazioni, cooking show, laboratori e giochi per tutte le età. Una Caccia al tesovo porterà, inoltre, i visitatori alla scoperta della città percorrendo i suoi cinque rioni. Da qui l’accordo e la collaborazione nata con le associazioni cittadine e Perugia 1416. E poi ci sono accordi di scambio con i poli museali e l’iniziativa nata in collaborazione con l’Accademia di belle arti Pietro Vannucci, AbacadAba/1,2,3...Stella. Agli artisti dell’Aba è stata, infatti, affidata la decorazione di 15 maxi uova di Pasqua che saranno esposte durante l’evento e sarà proiettato il video del backstage.

Guarducci, con accanto, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore al Turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli e il presidente della camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni, ha anche annunciato che 56 agenzie turistiche dal Nord al Sud d’Italia hanno prenotato. L’obiettivo da raggiungere sono 35 mila visitatori, ovvero la metà dei risultati ottenuti nei dieci giorni di Umbria Fiere a ottobre scorso. “Un target ancora assolutamente possibile nonostante quanto stia succedendo - commenta Guarducci -. Con lo scoppio della guerra le prenotazioni online sono andate rallentando, fino ad arrivare a meno 25% rispetto all’obiettivo. Ora la situazione si sta normalizzando”.

Tra gli effetti positivi di A passo d’uovo, come sottolineato dall’assessore Giottoli e da Guarducci, c’è già la valorizzazione dei giardini del Frontone, frutto del patto di collaborazione tra Comune di Perugia ed Eurochocolate: i lavori, condotti in tempi celeri (appena due settimane), hanno portato alla messa a dimora di 900 pansèe e di 800 piante di bosso, nonché alla sistemazione di 100 metri cubi di ghiaia riportata e di 800 metri quadrati di prato pronto, garantendo un parco più bello e quindi un’ospitalità di riguardo per i visitatori.

Sempre con l’obiettivo di coinvolgere diversi luoghi della città ci sarà anche una postazione in piazza Matteotti. “Uno spazio che si chiamerà Ego fatto dove sarà possibile farsi confezionare in diretta le uova con la sorpresa desiderata”, aggiunge Guarducci. Insomma città e manifestazione sono in osmosi. “Abbiamo sostenuto economicamente la kermesse che, oltre a costituire un evento identitario per la città, rappresenta anche l’apertura della nostra stagione turistica, un segnale di vita e di ripartenza”, sono le parole della presidente della Regione Tesei. Il presidente Mencaroni ha sottolineato che “il 90% delle imprese partecipanti sono umbre: questa edizione primaverile di Eurochocolate contribuirà a far conoscere la nostra terra e i prodotti di aziende che hanno saputo crescere a livello quantitativo e qualitativo”.

