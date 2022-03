Narni, Alcantara: proclamato stato di agitazione dopo il taglio di 18 unità

Cesare Antonini 19 marzo 2022 a

Blocco di straordinari e stato di agitazione. Le rsu dell'Alcantara di Nera Montoro, a Narni, in provincia di Terni, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl Chimici, in accordo con i lavoratori, hanno proclamato questo stato aziendale. Il tutto deriva dalle notizie anticipate dal Corriere la scorsa settimana sul rinnovo di 69 degli 87 contratti in scadenza il prossimo 31 marzo 2022, quindi con un taglio di 18 unità.

Per chi rimane le richieste potrebbero però essere assai pesanti. Sì perché nonostante un incremento produttivo dell'8% rispetto al forecast dell'anno precedente, la forza lavoro si riduce e l’azienda ha già annunciato una “massimizzazione dei carichi di lavoro”. In pratica, chi verrà rinnovato e stabilizzato, sarà chiamato ad uno sforzo lavorativo maggiore.

"La rsu - si legge in una nota unitaria - ritiene irricevibile tale proposta, in quanto risulta per noi fondamentale implementare e garantire la qualità delle produzioni, ma soprattutto la sicurezza dei lavoratori tutti, che secondo noi verrebbero meno".

I delegati giudicano "folle ridurre l'attuale organico e aumentare ulteriormente i carichi di lavoro, peggiorando il clima aziendale, già particolarmente teso al contrario di quanto aveva promesso l’amministratore delegato”.

Pur tenendo conto dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, le rsu ritengono pertanto "inaccettabile recuperare la marginalità dell'azienda sulle spalle dei lavoratori". Come avevamo detto, le soluzioni alternative a quelle palesate dall’azienda ci sarebbero, sempre secondo i sindacati. Si potrebbe pensare all’aumento dell’efficienza delle linee produttive visto che, continui cambi di produzione, problemi manutentivi e criticità di vario tipo portano alla perdita di ore di lavoro, di materie prime e anche di gas ed energia elettrica.

Insomma, uno sforzo da ambo le parti potrebbe salvare 2022 e 2023. A patto che altri fattori congiunturali non tracollino ulteriormente. Del resto caro bollette, crisi dei semiconduttori e dell’automotive, gli strascichi del Covid-19 e ora la guerra russo-ucraina con il conseguente aumento di tutti i prezzi, compreso quello del gas cruciale, per le grandi aziende nazionali e del territorio narnese, non dipingono un quadro ottimistico per il futuro prossimo.

