Todi, seconda aggressione in pochi giorni nella stessa scuola: studente ricoverato per edema alla retina

Nella scuola del ragazzino aggredito da altri due compagni non c’è pace. Solo poche ore fa infatti anche un alunno del primo superiore è stato picchiato. E’ ricoverato in ospedale con un edema alla retina nella speranza che non riporti conseguenze. I genitori stanno valutando di procedere per vie legali, presentando regolare denuncia per le percosse ricevute dal figlio. Un brutto episodio che si sarebbe verificato prima dell’inizio dell’orario di lezione in una struttura della scuola.

Intanto, nel consiglio straordinario convocato ieri pomeriggio è stata discussa l’espulsione dei due studenti che hanno aggredito il ragazzo di cui il Corriere dell’Umbria ha scritto qualche giorno fa. Ma non finisce qui. Alla redazione del giornale è infatti arrivata la lettera denuncia della mamma di un ragazzo che frequenta la scuola in questione in cui si parla di “situazione di degrado e bullismo”. “E’ dall’inizio dell’anno - spiega la donna che preferisce restare anonima per tutelare il figlio - che si verificano atti di vandalismo con manomissioni, furti con scasso negli armadietti, rendendo la permanenza dei ragazzi insicura e pericolosa. Ancora più gravi gli episodi di bullismo accompagnati da minacce con coltello o con lesioni fisiche denunciate dai genitori. I colpevoli, una volta individuati sono stati espulsi, ma intanto hanno potuto agire indisturbati per mesi, seminando paura e terrore tra i ragazzi presi di mira”. Ma, secondo la donna, “poco o nulla è stato fatto dall’istituto per evitare che questi episodi si verificassero: le telecamere non funzionano”.

La mamma prosegue dicendo: “La prevenzione, sia nelle sue forme più pratiche e concrete, con controlli più severi e accurati, sia nella sua forma educativa con incontri con gli studenti con personale specializzato come psicologi, educatori e forze dell’ordine è l’unica via d’uscita per questa piaga che affligge la nostra scuola. Ci auguriamo che questo istituto scolastico sappia arginare questa deriva teppistica, che oscura la storia e la memoria che lo hanno reso un punto di riferimento nazionale e regionale nel suo indirizzo scolastico”.

