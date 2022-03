Perugia, è morto Remo Peruzzi, maestro del cioccolato. Il ricordo di Luisa Spagnoli

18 marzo 2022 a

“Con lui se ne va una colonna portante della storia del cioccolato della città”. Luisa Spagnoli della cioccolateria Spagnoli confesserie du chocolat, bisnipote della grande imprenditrice del Novecento, ricorda così Remo Peruzzi, maestro, amico, “uno di famiglia dai tempi in cui lo accolse in fabbrica mio nonno Aldo”.

Luisa racconta: “Remo aveva 16 anni e mio nonno lo vide fuori dalla Perugina, lo fece entrare e da lì uscì solo quando i Buitoni se ne andarono. Una vita in fabbrica che vide attraversare tre generazioni. Per poi uscirne e in seguito tornare a lavorare con mio padre e poi con me”. Peruzzi, 94 anni, è morto nei giorni scorsi e mercoledì 16 marzo si è tenuta la cerimonia funebre nella chiesa di San Sisto, vicino alla sua abitazione, lascia due figli, e un’eredità preziosa.

“Remo era l’ultimo cioccolataio vero, sapeva come si lavorava la materia con le mani e aveva un palato unico - prosegue Spagnoli -. Conosceva bene anche come fare il torrone, le caramelle, tutto”. “Mi ha insegnato l’arte, insieme a mio padre, fra racconti di fabbrica e di vita - conclude -. In vent’anni mi è sempre stato accanto. Per me, per noi, è stato importantissimo”.

