Terni, appalti in ospedale. Ex primari condannati a pagare 133 mila euro

Sono finiti nel mirino della Corte dei Conti per turbativa d’asta relativa alla costruzione di un bunker e all’acquisto di un acceleratore lineare e adesso sono stati condannati a risarcire l’Azienda ospedaliera di Terni con oltre 133mila euro. Nei guai Ernesto Maranzano, nel 2015, all’epoca dei fatti direttore della struttura complessa di radioterapia oncologica del Santa Maria e presidente della commissione di gara, e Marco Italiani, al tempo responsabile della struttura semplice di fisica sanitaria della stessa Azienda e componente della commissione di gara. Il procedimento di fronte alla magistratura contabile scaturì dopo un’indagine nazionale per turbativa d’asta portata avanti dalla guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Milano. Accanto al procedimento penale è andato avanti quello della Corte dei Conti per il risarcimento del danno erariale.

Ai due medici sono stati contestati numerosi atti integranti il reato di turbata libertà degli incanti “per aver avuto ripetuti contatti, prima e durante la gara, con la società aggiudicataria. Attraverso tali condotte, i convenuti avrebbero, tra l’altro, condiviso persino la predisposizione del bando di gara, sviato e alterato il libero confronto concorrenziale (l’unica ditta concorrente di fatto nel mercato di riferimento, dopo un preliminare contatto, non avrebbe poi presentato alcuna offerta), orientato la predisposizione dell’offerta della società vincitrice, aggiudicatasi l’appalto con un irrisorio ribasso”.

Per l’accusa sostenuta dalla Corte dei Conti “i medici in questione, dopo aver avuto reiterati e ripetuti contatti con la società Elekta Spa prima e dopo la predisposizione del bando, hanno svolto il ruolo di componenti della commissione di gara, facendo filtrare anche informazioni in merito allo svolgimento della procedura”. Nella sentenza di condanna si sottolinea “il danno alla finanza pubblica” che “in considerazione della esiguità del ribasso non ha consentito di conseguire quel risparmio di spesa che un sano, leale e aperto confronto concorrenziale avrebbe assicurato nell’acquisizione dei beni oggetto di gara”.

