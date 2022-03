Foligno, Andrea Paris con il Lonfo nel docufilm su Gigi Proietti. Il prestigiatore spopola anche a Stasera tutto è possibile: il video

Gabriele Grimaldi 17 marzo 2022 a

Andrea Paris regala spettacolo sul piccolo schermo televisivo e sul grande schermo cinematografico. Dopo l’exploit di inizio gennaio con la partecipazione a “I Soliti Ignoti”, infatti, il prestigiatore di Foligno è tornato a spopolare in televisione come concorrente nella trasmissione “Stasera tutto è possibile”, condotta da Stefano De Martino e andata in onda in prima serata martedì sera. Con Paris c’erano Nunzia De Girolamo, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Sergio Prisca, Carolina Rey, Ciro Priello e Fabio Balsamo. Il tema della puntata era “Crime” (crimine) e proponeva una serie di giochi all’insegna della risata. Il folignate ha dato spettacolo fin dalla sua comparsa sul palco dell’Auditorium della Rai a Napoli in qualità di “cacciatore di tracce”, regalando momenti di magia e di divertimento. Molto simpatico, ad esempio, è stato il momento in cui Paris ha fatto un gioco di prestigio con Biagio Izzo, tirando fuori una moneta dal suo orecchio e poi un orecchio finto. Il folignate ha poi sfidato Fabio Balsamo e di nuovo Biagio Izzo in una gara a chi riusciva a finire prima il cubo di Rubik, incantando tutti con un altro dei suoi trucchi. Uno dei suoi ultimi giochi è stato quello fatto con un mazzo di carte insieme a Francesco Paolantoni, prima di concludere la sua partecipazione nelle vesti di “appuntato” in una serie di divertenti sketch nella celebre stanza inclinata insieme agli altri concorrenti, guadagnandosi l’applauso finale di tutto il pubblico.

Ma Andrea Paris non ha spaccato solo il piccolo schermo. Il folignate, infatti, è uno degli artisti inseriti nel docu film dedicato a Gigi Proietti che è stato proiettato al cinema. A renderlo noto è stato lui stesso via social: “La giusta opera d’arte per raccontare un immenso artista – ha scritto – Quando Edoardo Leo mi ha comunicato che aveva inserito nel film il pezzo del Lonfo con Maddy mi è esploso il cuore. Per me (come per ogni artista che sale su un palco) Gigi Proietti è tutto. Io faccio quello che faccio perché da piccolo lo vedevo ed emulavo. Aver fatto il Lonfo con Maddy è stato un voler raccontare a mia figlia che era e chi sarà Gigi Proietti. Grazie Edoardo Leo. Grazie Gigi”.

Andrea Paris, infatti, deve molto a quel video del Lonfo insieme a sua figlia Maddalena pubblicato nel marzo 2016. Grazie a quella simpatica imitazione dello sketch dell’attore romano scomparso nel novembre 2020, infatti, il vincitore dell’edizione 2020 di Tu Si Que Vales divenne celebre sui social, con quasi 28 milioni di visualizzazioni. Nel 2020, poi, Paris replicò quel video sempre insieme alla figlia Maddalena.

