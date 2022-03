Truffa del sesso a tre, adescano un anziano e lo derubano: arrestati in tre. Risiedono a Perugia

Davide Gambacci 17 marzo 2022 a

Adescano pensionato prospettandogli sesso a tre, ma una volta in auto lo derubano del borsello e delle carte di credito. Arrestate tre persone, due donne e un uomo residenti a Perugia. I fatti si sono verificati a Sansepolcro nei pressi del centro commerciale Valtiberino. L’indagine lampo dei carabinieri ha permesso di risalire in poche ore ai tre, età compresa tra i 22 e i 29 anni. Dopo la convalida dell’arresto, sono stati rimessi in libertà ma con la prescrizione di non poter tornare nell’Aretino. Secondo quanto ricostruito l’uomo, ultraottantenne, si trovava a bordo della propria auto quando le due donne si sono avvicinate seducendolo e facendogli credere di essere interessate ad avere un rapporto sessuale con lui.

L’uomo, rimasto ammaliato, ha ceduto subito alle lusinghe tanto da farle salire in auto fino ad appartarsi: una ragazza ne approfittava per prendergli il portafoglio dal quale ha tirato fuori denaro contante e due tessere bancomat, con tanto di un foglietto con i codici pin. Il pensionato, però, si è accorto dell’inganno e ha allontanato la ragazza facendola subito scendere dall’auto. Troppo tardi, visto che erano già riuscite a fare un prelievo da 500 euro. Nel frattempo i militari erano stati avvisati da alcuni cittadini. Intervenuti sul posto i carabinieri non sapevano ancora cosa stesse accadendo: hanno però deciso di raccogliere prove, filmando tutto con il cellulare compreso il momento nel quale dallo sportello fuoriusciva una grande quantità di banconote.

Sono scattati gli accertamenti anche perché, oltre a essere agitate, avevano in mano due tessere bancomat non intestate a loro e neppure sapevano giustificarne la titolarità. Altri militari dell’Arma erano intervenuti andando verso l’uomo che le aspettava in macchina. Per tutti e tre sono scattate le manette e dovranno rispondere di furto e indebito utilizzo di carte di credito. Sequestrati mille euro che avevano per i quali non hanno saputo dare spiegazione.

