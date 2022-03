E' in quarantena per il Covid ma va in sala giochi: denunciata dalla Polizia

17 marzo 2022 a

Era positiva al Covid 19 e quindi doveva rispettare la quarantena obbligatoria. Invece era andata in sala giochi. La donna, una 38enne, è stata sorpresa dalla polizia e denunciata a piede libero dagli agenti del commissariato di Città di Castello che erano impegnati in un servizio di controllo. A partire dal 31 marzo gli obblighi relativi a quarantena, green pass, vaccino e mascherine cambieranno completamente e ci si avvierà verso il "libera tutti", ma ancora le regole devono essere rispettate e ovviamente gli agenti intervengono quando vengono violate, tra l'altro in maniera palese e senza alcuna giustificazione.

La donna, sentita dai poliziotti circa i motivi del suo comportamento, non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione. Gli agenti le hanno ricordato la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, l'hanno, inoltre, informata sulle disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid. Alla fine è stata quindi deferita all'Autorità giudiziaria per il reato di epidemia.

