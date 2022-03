Perugia, Ercole Olivario: il 26 marzo i vincitori dell'edizione 2022

Giosetta Ciuffa 17 marzo 2022 a

Trent'anni di Ercole Olivario: ben 9.914 gli iscritti dal 1993 a oggi, per un totale di 178 aziende premiate e 343 premi assegnati. A Perugia il 26 marzo saranno resi noti i vincitori 2022, in Camera di Commercio Umbria, ente da sempre stretto collaboratore di Unioncamere nazionale nell’organizzare l’unico concorso istituzionale dedicato al comparto olivicolo, che da quest’anno incoraggia con la "Goccia d’Ercole” la produzione nelle regioni di minor resa da parte di piccole aziende che abbiano lotti omogenei da 5 a 9 quintali.

Favorito dal Tevere, quello tra l’Umbria e Roma era un legame già forte ai tempi dei Romani, che ricercavano l’olio umbro per le caratteristiche organolettiche che ancora oggi ci sono restituite dalle cultivar Frantoio, Moraiolo, Leccino, Dolce Agogia, San Felice, Rajo, Nostrale di Rigali, con sentori di erbe di campo, carciofo e cardo selvatico. Le aziende umbre e laziali possono peraltro avvalersi dei concorsi regionali “Oro Verde dell’Umbria” e “Ori del Lazio” come rampa di lancio per l’Ercole Olivario, la cui giuria di 16 assaggiatori provenienti dalle regioni italiane partecipanti, guidata dal capo panel Alfredo Marasciulo, il 18 marzo terminerà gli assaggi degli oli finalisti di questa trentesima edizione. Il 25 si terrà invece una cerimonia con tutti i produttori, ai quali è riservato un seminario tecnico tenuto dal prof. Maurizio Servili dell’università di Perugia, in vista della premiazione del sabato. Fondamentale anche in questa edizione l’apporto di Ice, che consentirà ai vincitori di essere presenti con attività promozionali e b2b in fiere di grande interesse per l’export: “Fancy Food” negli Usa, Foodex in Giappone, Anuga in Germania, “Gourmet Food & Wine Selection” in Francia. E grazie alla neonata sinergia con Assocamerestero, in collaborazione con le Camere di Commercio italiane a Pechino, Sidney, Melbourne e Tokio - quest’ultima una piazza già più matura rispetto alle altre - gli oli saranno protagonisti di “True Italian Taste”: masterclass in Cina, Giappone e Australia per conoscere le peculiarità dell’olio evo in un mercato, quello di Asia e Pacifico, con stime di crescita del 4,2% di import annuo fino al 2025.

“Il mercato internazionale pian piano recepirà: ancora imperano i grassi animali o altri grassi vegetali come olio di palma e di semi - osserva il presidente della Camera di Commercio umbra, Giorgio Mencaroni (nella foto) - ma va compreso che il buon extravergine esalta le pietanze di qualunque cucina: non sostitutivo dei componenti di quel piatto, delle loro cultura e tradizione, ma integrativo per esaltarne le qualità. Allora sì che si aprirebbero orizzonti non da poco per i nostri produttori”. A nome dei quali parla David Granieri, presidente Unaprol: “L’autorevolezza di Unioncamere ha permesso di tenere barra dritta in momenti complessi, ma Covid e guerra hanno dimostrato la necessità di una sovranità alimentare e la riscoperta di quella energetica, divenuta il fattore di produzione per eccellenza”.

