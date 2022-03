Carlettolife, arriva la canzone "Sono un cantante": il primo singolo in uscita il 25 marzo

17 marzo 2022 a

Nuova avventura per Carlettolife, alias Federico Carli, 34enne di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, famoso sui social per i continui scherzi a nonno Faustino. Dopo l'esperienza a Le Iene nelle scorse settimane, dove il nonno si era vendicato facendo prendere uno spavento bello grosso al nipote, adesso arriva l'annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato: Carlettolife canterà una canzone.

Il brano, primo singolo, è in uscita il 24 marzo a mezzanotte e si chiamerà Sono un cantante. "Per pre-salvarla link in bio … da oggi chi pre-salva e poi acquista la canzone potrà venire a pranzo a casa mia ….", ha scritto su Instagram Federico.

Nonno Faustino si vendica a Le Iene del nipote Federico: il video dello scherzo a @carlettolife

Carlettolife aveva annunciato la novità in arrivo già ieri sera, mercoledì 16 marzo, sulle storie di Instagram, senza però lasciar trapelare alcun dettaglio. "Domani vi darò una notizia bomba, inizierà un countdown che durerà una settimana. Domani vedrete, ricordatevelo, mettete le campanelle, fate quello che volete". E ancora: "Buonanotte, ci vediamo domani: ho questa super notizia da darvi, state connessi". Così oggi ecco la notizia: "Ebbene sì, nuovo singolo. Per pre-salvarlo cliccate qua e potrete vincere un pranzo a casa mia".

Video su questo argomento Carlettolife, il nonno diventa don Faustino | Il video

