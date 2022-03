Kirill, il patriarca ortodosso pro Putin ha una laurea honoris causa all'Università di Perugia

Sabrina Busiri Vici 17 marzo 2022 a

a

a

Il Patriarca di Mosca Kirill, capo della chiesa ortodossa, vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin, sostenitore dell’offensiva in Ucraina come una sorta di crociata contro i paesi che sostengono i diritti degli omosessuali, ha una laurea honoris causa in Scienze politiche all’Università degli studi di Perugia. Il riconoscimento risale al 2002, quando alla guida dell’ateneo c’era il rettore Francesco Bistoni, e sullo sfondo un contesto internazionale completamente diverso. Lo stesso Kirill all’epoca non era ancora Patriarca di Mosca ma Metropolita e aveva fama di essere un grande teologo, fautore del dialogo interreligioso, dell’ecumenismo.

Video su questo argomento Zelensky, video shock al Congresso degli Stati Uniti: "Ecco cosa ci fanno i russi"

“La laurea era stata data a quel Kirill”, precisano dal dipartimento di Scienze Politiche. Ricostruendo, poi, i fatti dell’epoca si evince che la laurea era stata molto sostenuta anche da forze esterne all’ateneo. Da qui il plauso della Conferenza episcopale umbra, le parole di elogio di monsignor Giuseppe Chiaretti, l’entusiasmo di monsignor Vincenzo Paglia, della comunità di Sant’Egidio. Insomma, un riconoscimento condiviso da tutti in regione. Nessuno ha avuto da ridire. In seguito, però, il professor Roberto Segatori, docente del dipartimento di Scienze Politiche, propose una riflessione sul tema in un articolo dal titolo Quando l’ateneo accolse Kirill il Metropolita vicino a Putin, uscito sul Corriere dell’Umbria il 17 agosto del 2019. Oggi il dipartimento torna a interrogarsi di nuovo sull’opportunità o meno di quella laurea. “La discussione è in fieri - specifica il direttore, Giorgio Eduardo Montanari -. Ma sarà il rettore, l’ateneo ad esprimersi se lo riterrà opportuno. I passaggi, inoltre, implicano anche il coinvolgimento del Ministero. Stiamo comunque parlando di casi eccezionali: il ritiro di titoli di studio implica una procedura anomala che va esaminata in tutti i suoi passaggi e implicazioni”. Intanto Fausto Elisei, pro rettore dell’Università degli studi, parla di discussione non aperta in seno alla governance di ateneo.

La guerra dei giovani umbri da Città di Castello a Perugia aspettando la Marcia della Pace

La riflessione iniziata nelle stanze accademiche perugine non risulta comunque un caso isolato: anche la Ca’ Foscari a Venezia sta valutando la revoca della laurea honoris causa conferita a Medinsky, il capo delegazione di Putin nel 2014. E, sempre, un caso di revoca si riscontra in Finlandia nei confronti di un oligarca russo al quale era stato conferito il titolo di dottore. Il problema si sta ponendo anche a livello di conferimento di titoli assegnati da Governi e Stati. Del resto la Francia, lascia a Putin la Legion d’onore. Nel tornare al Patriarca Kirill, mercoledì 16 marzo ha avuto un colloquio con Papa Francesco. Lo ha fatto sapere il Patriarcato di Mosca, spiegando che Kirill e Bergoglio hanno avuto “una discussione dettagliata sulla situazione sul suolo ucraino. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti umanitari dell’attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze”.

La guerra ferma l'arrivo dei turisti, gli albergatori: "Tante disdette dagli Stati Uniti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.