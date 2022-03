Narni, Piotr il polacco attraversa l'Europa in bici per portare il suo messaggio di pace: "No war"

Cesare Antonini 17 marzo 2022 a

a

a

“Nigdy Wi cej wolny, No War”. Il messaggio è universale e potente, che non ci sia più la guerra. Era scritto ieri su una bici che, lungo la Flaminia Narni-Terni trainava un carrello dove un signore polacco di nome Piotr dorme durante una sua “trasvolata” dell’Europa sulle due ruote.

Il pallavolista della Sir Safety Perugia, Plotnytskyi, condanna la guerra. Le reazioni degli sportivi Romanchuk, Malinovskyi e Svitolina

Purtroppo parla solo polacco e pochissimo inglese ma il concetto è piuttosto chiaro: pace e bene e il messaggio è passato lungo le strade della sua Polonia, transitando per la Repubblica Ceca, l’Austria, la Slovenia e arrivare quindi in Italia. E’ partito dal nord della Polonia, da Westerplatte il 19 febbraio 2022, quando si capiva già che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sarebbe accaduta.

Guerra Ucraina: dal design arredo made in Italy appello alla pace

Mentre era in viaggio, poi, l’escalation militare con il dramma che ormai tutti hanno potuto vedere. E Piotr sta per arrivare: “Sì ho quasi finito, la mia tappa finale è Monte Cassino”, riesce a spiegarsi con qualche termine inglese, polacco e italiano. Non è chiaro come mai Monte Cassino sia la sua destinazione finale che è comunque un noto luogo di culto.

Ucraina: 'ferma la guerra o popolo ti abbandonerà', lettera psicologi a Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.