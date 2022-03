Covid, in Umbria 2.303 nuovi casi. Ancora due morti. Tamponi positivi al 19.65%. Ricoveri stabili

16 marzo 2022 a

a

a

I casi di Covid continuano ad aumentare e l'Umbria è uno dei territori italiani con i dati peggiori. Secondo i numeri diffusi oggi, mercoledì 16 marzo, dalla Regione, i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 2.303. I tamponi presi in esame 11.718, di questi 3.001 molecolari e 8.717 antigenici. La percentuale dei positivi è del 19,65%, in aumento rispetto al 18,95% del giorno precedente. Le guarigioni riscontrate sono state 1.114. Si registrano purtroppo ancora due morti, persone che erano residenti nei territori di Spoleto e Terni. Dall'inizio della pandemia le vittime diventano 1.768. Gli attualmente positivi in Umbria sono 18.003 (+1.187). Le positività registrate dall'inizio della pandemia 206.787. Un ricoverato in meno, nel complesso sono 171 di cui 4 in terapia intensiva. A Perugia 61 (+ 5, nessuno in intensiva), a Terni 44 (-5, ma 4 in intensiva); a Foligno 26 (+1), a Città di Castello 16 (-1); a Branca 12 (-1); a Pantalla 12. In isolamento contimaciale 17.832 persone (+1.188).

Falsa guarigione Covid per avere green pass: denunciati medico e paziente

I nuovi casi comune per comune: Acquasparta (10), Allerona (11), Alviano (5), Amelia (16), Arrone (6), Assisi (72), Attigliano (3), Avigliano Umbro (7), Baschi (6), Bastia Umbra (41), Bettona (9), Bevagna (14), Calvi dell’Umbria (2), Campello sul Clitunno (13), Cannara (10), Cascia (4), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (5), Castel Viscardo (9), Castiglione del Lago (50), Citerna (11), Città della Pieve (26), Città di Castello (88), Collazzone (6), Corciano (55), Costacciaro (6), Deruta (21), Fabro (11), Ferentillo (6), Ficulle (4), Foligno (133), Fossato di Vico (3), Fratta Todina (4), Giano dell’Umbria (5), Giove (4), Gualdo Cattaneo (12), Gualdo Tadino (29), Guardea (1), Gubbio (83), Lisciano Niccone (1), Lugnano in Teverina (1), Magione (56), Marsciano (46), Massa Martana (10), Monte Castello di Vibio (7), Montecastrilli (10), Montecchio (1), Montefalco (14), Montefranco (4), Montegabbione (7), Monteleone d’Orvieto (3), Monteleone di Spoleto (2), Montone (4), Narni (62), Nocera Umbra (22), Norcia (14), Orvieto (57), Otricoli (5), Paciano (1), Panicale (20), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (13), Penna in Teverina (6), Perugia (413), Piegaro (14), Porano (3), Preci (2), San Gemini (14), San Giustino (30), San Venanzo (4), Scheggia e Pascelupo (2), Sigillo (3), Spello (29), Spoleto (118), Stroncone (7), Terni (227), Todi (59), Torgiano (31), Trevi (25), Tuoro sul Trasimeno (14), Umbertide (34), Valfabbrica (5) e Valtopina (1). Fuori regione: 97.

Docenti tutte positive, chiusa materna San Paolo in Borgo XX Giugno

Le guarigioni comune per comune: Acquasparta (5), Allerona (1), Alviano (1), Amelia (10), Arrone (2), Assisi (29), Attigliano (2), Avigliano Umbro (5), Baschi (1), Bastia Umbra (33), Bettona (5), Bevagna (3), Calvi dell’Umbria (4), Campello sul Clitunno (1), Cannara (2), Cascia (5), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (7), Castiglione del Lago (28), Cerreto di Spoleto (1), Citerna (3), Città della Pieve (7), Città di Castello (73), Collazzone (3), Corciano (25), Deruta (23), Fabro (1), Ferentillo (1), Ficulle (1), Foligno (80), Fossato di Vico (2), Fratta Todina (3), Giano dell’Umbria (4), Giove (3), Gualdo Cattaneo (3), Gualdo Tadino (18), Guardea (4), Gubbio (52), Magione (10), Marsciano (26), Massa Martana (4), Monte Castello di Vibio (3), Montecastrilli (4), Montecchio (2), Montefalco (15), Montefranco (1), Montone (3), Narni (28), Nocera Umbra (8), Norcia (19), Orvieto (17), Paciano (4), Panicale (9), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (4), Penna in Teverina (1), Perugia (149), Piegaro (3), Pietralunga (1), Porano (2), San Gemini (2), San Giustino (13), San Venanzo (4), Scheggia e Pascelupo (1), Sigillo (5), Spello (11), Spoleto (62), Stroncone (14), Terni (113), Todi (22), Torgiano (15), Trevi (10), Tuoro sul Trasimeno (3), Umbertide (17), Valfabbrica (1) e Vallo di Nera (1). Fuori regione: 52.

Cantamaggio ternano, la sfilata dei carri chiuderà il cartellone il 21 maggio 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.