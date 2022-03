Terni, Cantamaggio 2022: la sfilata dei carri posticipata nella serata finale

16 marzo 2022 a

L’edizione numero 126 del Cantamaggio ternano proporrà – pronti, via – subito una novità: la sfilata dei carri allegorici, che torna dopo lo stop per il Covid, non si svolgerà come per tradizione la sera del 30 aprile (peraltro negli ultimi anni caratterizzata nella maggioranza dei casi da condizioni meteo avverse) ma rappresenterà l’atto finale del cartellone, andando quindi in scena quest’anno sabato 21 maggio 2022.

Ma nelle intenzioni dell’Ente Cantamaggio, presieduto da Maurizio Castellani, gli elementi innovativi non si limiteranno alla data della serata clou. Dovrà infatti essere “una grande festa in cui saranno coinvolte scuole, associazioni e tutti coloro che amano la grande festa della città”, spiegano dall’Ente.

E a questo riguardo lo stesso Ente Cantamaggio ha inserito sulla bacheca del canale social Facebook un annuncio dal titolo eloquente: “Diventa maggiaiolo”. “Questo – spiega ancora l’associazione che organizza l’evento – vuole essere un appello rivolto a tutta la città per cercare nuove idee per rinnovare e costruire il nuovo Cantamaggio”.

Dopo due anni di emergenza sanitaria, quindi, in cui si è stati costretti al completo stop della sfilata dei carri allegorici, ora il Cantamaggio ternano tornerà al tradizionale programma, date a parte. Si inizierà il 30 aprile 2022 con una serie di appuntamenti che animeranno e coinvolgeranno la città e che verranno resi noti nelle prossime settimane. Poi, cadenzati nell’arco delle tre settimane di manifestazione, ci sarà spazio per i concorsi delle poesie e delle canzoni maggiaiole, la sfilata dei mini carri, mostre e tanto altro ancora.

Per realizzare i carri sono già al lavoro architetti, fabbri e artigiani, così come stanno perfezionando la loro partecipazione cantanti, poeti ma anche scuole e associazioni che hanno aderito al nuovo progetto Cantamaggio. Chi è in ritardo o ha il desiderio di diventare maggiaiolo può telefonare al 347 4316103 oppure recarsi direttamente nella sede di via Papa Zaccaria, il martedì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 e 30, il venerdì dalle 16 alle 18 e 30.

“Questa 126esima edizione del Cantamaggio - spiega il presidente dell'Ente Cantamaggio ternano, Maurizio Castellani – deve essere davvero speciale e coinvolgere l'intera comunità ternana. Abbiamo deciso di posticipare la data della sfilata dei carri allegorici al 21 maggio per avere più tempo per la realizzazione dei colossi di cartapesta. Vogliamo che il Cantamaggio diventi una manifestazione non solo della città, ma che possa essere un richiamo per i turisti provenienti anche da fuori regione. Un progetto ambizioso e non certo facile da realizzare, ma vogliamo provarci perché Terni merita di essere conosciuta per le sue origini, tradizioni e storia. Il Cantamaggio può essere un veicolo di promozione turistica".

"Desideriamo anche creare dei gemellaggi e degli scambi culturali anche con altre città italiane ed europee. Per dare vita a tutto questo serve un lavoro di sinergia tra noi Ente del Cantamaggio, amministrazione comunale, enti, associazioni e scuole. L'edizione di quest'anno vuole essere una rinascita dopo la pandemia e si spera che la guerra in Ucraina possa cessare quanto prima”.

