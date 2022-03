Terni, Cesi e i 20 milioni del Pnrr: Slow Food aprirà la prima oleoteca regionale

Simona Maggi 16 marzo 2022 a

“Il borgo di Cesi, in provincia di Terni, si aprirà al turismo ospitando anche una oleoteca regionale, ovvero una casa per tutti gli oli di oliva extravergine dell'Umbria”.

Ad annunciarlo è stata la presidente Slow Food Umbria, Monica Petronio, che ha partecipato insieme ad altre associazioni, cooperative e soggetti alla redazione del progetto “Cesi porta dell'Umbria”. Gli interventi previsti in tutto sono 45 per un costo netto totale di 17 milioni 412 mila euro (lordi diventano 20).

E’ stata quanto mai importante la decisione della Regione Umbria di scegliere il progetto Cesi come quello da inviare al Ministero della Cultura per il finanziamento dell’ingente somma prevista nel bando borghi del Pnrr. Ora, dopo l'aggiudicazione, ogni singolo soggetto dovrà lavorare in sinergia con gli altri per dare vita all'ambizioso progetto che punta su sport all’aria aperta, cultura, sociale, recupero e riuso di edifici storici e su molto altro. Dunque da Slow Food arriva l'idea di realizzare una casa che ospiterà tutti gli extravergini.

“L'idea è quello di chiedere a tutti i produttori umbri – continua la presidente di Slow Food Umbria – di inviare il loro oro verde da far conoscere a chiunque viene dalle nostre parti. Come Slow food organizziamo dei panel test, ovvero la prova di assaggio con esperti del settore. Questo potrebbe interessare molto i turisti o chiunque altro per fargli conoscere l'extravergine e anche per farglielo degustare. Al momento stiamo valutando il luogo dove può trovare casa l'oleoteca che verrà attivata in autunno in concomitanza con la raccolta delle olive”.

Monica Petronio, oltre alla valorizzazione dell'olio di oliva extravergine, sta lavorando anche alla realizzazione di un percorso per far conoscere ai turisti e scolaresche le piante arboree e le erbe spontanee del territorio.

“Anche in questo caso – conclude la presidente – stiamo cercando per valutare un luogo adatto che possa custodire determinate specie perché molte piante hanno la particolarità che devono essere esposte a sud-ovest e altre che non devono ricevere la luce diretta vivendo nel sottobosco. Un progetto in divenire che probabilmente prenderà forma nella primavera del 2023. Le cose devono approfondite e ben studiate in maniera tale da offrire un servizio di informazione eccellente sia per i turisti che per le scolaresche”.

Grazie ai 20 milioni del Pnrr cambierà il borgo di Cesi che sarà, realmente, “la porta dell’Umbria”. Lo scopo primario dell'intero progetto è quello di valorizzare tutte le bellezze e le enormi potenzialità esistenti sul territorio.

(Foto Stefano Principi)

