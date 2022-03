Umbria, caos lungo la Sr316 tra Massa Martana e Bastardo: si ribalta cisterna di Gpl, disagi nella circolazione

Sullo stesso argomento: Tragico schianto in moto, muore a Napoli un giovane residente a Terni

Disagi lungo la strada regionale 316 che collega Massa Martana e Bastardo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 marzo, una cisterna di Gpl si è ribaltata su un fianco, provocando rallentamenti alla circolazione. Sul posto, alle 13,50, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Todi. Alla guida del mezzo, che può trasportare fino a 25.000 litri, un uomo che è rimasto ferito e affidato alle cure del 118. Presenti anche i carabinieri. Come fanno sapere i vigili del fuoco, il recupero richiederà diverso tempo in quanto dovrà essere effettuato il travaso del Gpl, e per compiere questa operazione deve intervenire il nucleo specializzato che in questo caso proviene da Roma.

