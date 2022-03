Terni, la showgirl Sara Tommasi realizza in pasticceria un uovo di Pasqua

14 marzo 2022 a

A Terni Sara Tommasi realizza un uovo-gioiello per Pasqua. La showgirl ternana Sara Tommasi, a pochi giorni dalla scomparsa della cara mamma, si trova impegnata per realizzare uno shooting fotografico in vista delle festività pasquali. Antonio Orso, manager e marito della bella Sara, ricorda che questo progetto era stato ideato già da qualche mese e l'idea era molto piaciuta alla madre della soubrette ternana.

Questo il motivo per il quale non si è pensato, assolutamente, di annullarlo. Infatti Sara, realizzerà sotto l'occhio del fotografo Piergiorgio Pirrone, all'interno del laboratorio della pasticceria Bellavita di Terni, un vero e proprio uovo pasquale di cioccolato. L'uovo pensato da Sara è un uovo-gioiello di cioccolato al latte, con polvere dorata e petali d'argento che ricordano i diamanti. All'interno dell'uovo ha pensato di inserire delle meravigliose sorprese o, meglio, gioielli, realizzati dal laboratorio orafo di Paolo Montori di Terni. Lo shooting fotografico è stato realizzato, addirittura, in due location: alla pasticceria Bellavita di Terni, appunto, e presso l'hotel Leon's Place di Roma. "Sono molto grata alla pasticceria Bellavita – afferma Sara Tommasi (nella foto) - per avermi permesso di realizzare questo desiderio. I miei nonni e mia madre, infatti, erano dei famosi pasticcieri di Terni e hanno sempre sognato che mi cimentassi in pasticceria.

In passato, proprio con mio nonno, ho realizzato la torta per il film "La vita è bella" di Roberto Benigni, girato negli ex studiosi di Papigno". Un episodio che la showgirl ha raccontato anche nel suo ultimo libro. Il make up per il servizio fotografico è stato curato da Alessia Bordoni. Sono molti, dunque, i progetti ambiziosi per il futuro a cui Sara Tommasi sta lavorando insieme al suo marito e manager Antonio Orso. Progetti che coinvolgono anche la città di Terni dove Sara è nata e a cui è rimasta sempre molto legata nel corso degli anni.

