Perugia, ristoratore protesta: "Hanno chiuso l'accesso al mio locale senza avvertirmi"

Fra. Mar. 15 marzo 2022 a

a

a

“Per adesso ho perso quattro giorni di lavoro ma non so se saranno gli unici e sinceramente, di questi tempi non è tollerabile. Senza contare le modalità con cui è avvenuto il tutto”. A parlare è Enrico Guidi, proprietario del ristorante Il cantinone in centro storico.

I ristoratori del centro: con gli uffici chiusi noi siamo ko

"In pratica - racconta Guidi - giovedì sono andato a lavorare e ho trovato l’ingresso al ristorante vietato da ogni via d’accesso. Tutto transennato per i lavori che stanno effettuando in via Maestà delle Volte. Ma nessuno mi aveva avvertito che sarebbe accaduto. Tanto che ho dovuto telefonare alle persone che avevano prenotato per pranzo e dire loro di non venire. Poi ho protestato e almeno per il fine settimana abbiamo ottenuto l’apertura. Ma lunedì, martedì e mercoledì non possiamo aprire. Di questi tempi non è accettabile. Senza contare i danni che i lavori ci stanno creando. Non solo a me. A tutte le attività delle strade interessate. Mentre gli operai lavorano cadono acqua sporca e detriti e chi vorrebbe avvicinarsi? Di fatto siamo oscurati”. I lavori di cui parla Guidi fanno parte dell’intervento di rifacimento della facciata della Curia, che dovrebbero terminare entro fine aprile e l’autorizzazione per la chiusura delle vie coinvolte è comunale.

In Umbria ristoratori e commercianti in piazza: "Vogliamo tornare a lavorare. Servono aiuti e un piano concreto"

“Ma, posto che in questi quattro giorni probabilmente non termineranno l’intervento che ci impedisce di aprire, se poi i lavori dovessero andare anche oltre fine aprile come si fa? io dal primo maggio ho l’occupazione del suolo pubblico e devo mettere i tavoli fuori. Altrimenti diventerebbe un danno enorme”. Ad ogni modo Guidi ha già inviato una diffida alla società che svolge i lavori, al responsabile del progetto e per conoscenza, alla Curia. In ballo c’è la richiesta di risarcimento anche per questo stop forzato di quattro giorni.

Ristorazione in ripresa, ma manca il personale. Camerieri e cuochi i più richiesti dopo operai edili e metalmeccanici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.