Perugia, finto operatore antifrode gli sfila 2.400 euro dal conto corrente

Inizialmente ha ricevuto una notifica riguardante un addebito di 100 euro sul suo conto corrente con causale Telethon. Solo che lui non aveva disposto alcuna donazione in quel momento. Stava per aprire l’applicazione dell’home banking quando aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si qualificava dicendo di essere “dell’antifrode”. Chiamandolo per nome, si mostrava al corrente dell’addebito fatto sul suo conto corrente e gli chiedeva se era stato autorizzato da lui. La vittima, un italiano di 32 anni, ovviamente diceva di no. Per accrescere la preoccupazione del titolare del conto, il truffatore gli diceva anche che proprio in quel momento erano in corso altri tentativi di addebito per un totale di 2 mila euro. Ed è stato a questo punto che il sedicente operatore antifrode si è offerto di aiutarlo a bloccare ulteriori tentativi di sottrazione di denaro.

Il 32enne ha avuto un momento in cui ha sospettato di essere in balìa di un truffatore, tanto che gli ha chiesto come facesse ad avere il suo numero di telefono e come potesse sapere dell’addebito di 100 euro. Ma il copione, probabilmente ben rodato e già sperimentato in altri casi, a quel punto prevedeva la comunicazione anche di molti altri dati sensibili che, invece di alimentare ulteriori sospetti, hanno rassicurato la vittima. Il truffatore infatti, che si presentava come operatore dell’antifrode, gli ha comunicato che non solo conosceva il suo nome, ma anche il suo cognome, il suo numero di conto, il numero di carta e pure il Cvc, ovvero il codice di tre cifre stampato sul retro di bancomat e carte di credito. Date tutte le informazioni in suo possesso, la vittima si è fidata e ha aderito alle richieste dell’operatore. Pensando di salvarsi da conseguenze peggiori.

“L'uomo all'altro capo del telefono, - recita la denuncia querela che l’avvocato Giulia Pacchiarotti ha presentato nell’interesse del suo assistito - a questo punto, invitava la vittima a mettere il telefono in modalità viva voce e ad aprire l'applicazione della banca, anticipando che per bloccare l'addebito avrebbe ricevuto tramite l'app dei codici di 4 cifre abbinati ai tentativi di addebito, e che lo stesso avrebbe potuto evitare la frode comunicando i codici all'interlocutore. Lo stesso esponente avrebbe dovuto quindi cliccare sulle voci di addebito, in modo da scongiurare ogni tentativo di sottrazione di denaro”. E infatti, il 32enne, “aprendo l'applicazione, ha trovato in effetti, come anticipato dall'interlocutore, addirittura due diversi tentativi di addebito, uno da 2.000 euro l'altro da 300 euro ognuno abbinato a un codice di 4 cifre”. Pensando di essere aiutato da un esponente delle forze dell’ordine, l’uomo ha fatto quello che gli veniva detto. Il tempo di riagganciare e si è reso conto che il saldo del suo conto corrente era passato da 2.539,22 euro a 139,22 euro. E intanto il numero da cui lo aveva chiamato l’operatore dell’antifrode era diventato irraggiungibile.

