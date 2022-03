Perugia, nuovo statuto per l'Accademia Belle Arti

15 marzo 2022 a

Il consiglio comunale di Perugia ha dato il via libera al nuovo statuto dell’Accademia Belle Arti. Un traguardo raggiunto al termine di un iter lungo e articolato che ha visto impegnate tutte le istituzioni, incluse Comune e Provincia, enti fondatori. L’atto è stato approvato ieri con 29 voti favorevoli. “Un atto storico per la città di Perugia”, è stato definito nel corso della seduta consiliare.

Francesco Vignaroli (Progetto Perugia) ha evidenziato che l’Aba, seconda per fondazione in Italia, diventerà un ente della Repubblica. Più in generale, per Vignaroli è fondamentale per Perugia essere sede di istituzioni di alta formazione; ciò crea un contesto capace di attirare anche enti di formazione esteri e rappresenta un fattore di sviluppo presente e futuro sia per la città sia per la regione.

La consigliera Erika Borghesi (Pd) ha ricordato le principali tappe che si sono dovute superare per raggiungere il traguardo come l’accordo di programma con il Miur dell’aprile 2017, sottoscritto per individuare il percorso di statizzazione, e il superamento dei criteri indicati dal Ministero per l’ammissione, tra cui l’adeguatezza di immobili e dotazioni strumentali, la sostenibilità economica e finanziaria e i corsi attivi. “Oggi – secondo Borghesi – non si può che esprimere soddisfazione vista l’importanza dell’Aba, antichissima istituzione, per Perugia e l’Umbria”.

