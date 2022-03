Delia Duran, chi è la mamma Ana Duran Perez: abbandonata dal marito quando rimase incinta

14 marzo 2022 a

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 a gennaio ma è riuscita comunque a imporsi e addirittura ad essere la prima a essere proclamata finalista del reality in onda da sei mesi su Canale5. In realtà anche quando non era una concorrente l'affascinante modella e attrice venezuelana è stata protagonista attiva delle dinamiche della casa più spiata d'Italia. Complice il flirt che il marito Alex Belli - concorrente squalificato a fine dicembre - ha tessuto nella casa con Soleil Sorge. Non sono mancate ospitate, confronti e polemiche tra i tre sino a quando, uscito Alex, a gennaio è entrata proprio Delia. Nella finale di oggi - lunedì 14 marzo 2022 - potrà riabbracciare l'amatissima mamma.

All'anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, Delia è nata a Mérida, ha 33 anni e sin dalla tenera età è una grande appassionata di recitazione e da bambina ha iniziato a fare l’attrice per diverse telenovelas. L’esperienza italiana le ha permesso di consacrare il suo successo come fotomodella, sino alla grande avventura televisiva nella serie Il bello delle donne (dove ha interpretato il ruolo di Elena). Ha recitato anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo, vestendo i panni di Michela. Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran ha alle spalle un matrimonio finito. La modella ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata in una vecchia intervista a Domenica Live. Attualmente è legata appunto ad Alex Belli, con un rito celebrato nel 2021 a giugno a Como, dove la loro storia è iniziata. Dentro la casa non sono mancate le confessioni, alcune molto piccati, sulla propria vita privata. Delia - che in precedenza aveva detto di essere bisessuale - dentro la casa ha rivelato di aver fatto sesso a tre con Alex Belli e un'altra donna, una confessione hot fatta a Manila Nazzaro. "Con Alex ti confesso che con un'altra donna una volta l'abbiamo fatto" ha detto. Poi ha svelato di aver avuto un flirt con Aida Yespica, ma la bella connazionale ha smentito.

In studio dunque Delia riceverà la visita della madre, Ana Duran Perez, che già l'aveva sorpresa con un video messaggio. La mamma ha cresciuto da sola Delia perché il marito l'ha abbandonata quando è rimasta incinta. Per questo motivo, il rapporto della showgirl con il padre è praticamente inesistente e questa sua lontananza le ha causato non poco dolore.

