Spoleto, carabinieri in campo contro i furti nelle case

I carabinieri della compagnia di Spoleto hanno effettuato un massiccio servizio di controllo del territorio su tutto il territorio, improntato alla prevenzione dei reati in generale e in particolare quelli dei furti in abitazione. Il servizio di controllo del territorio, predisposto su tutta l’area di competenza, ha visti impegnati 27 uomini, 12 auto e un elicottero del 16° nucleo elicotteri di Rieti.

L’intero dispositivo è stato coordinato dal comandante della compagnia, capitano Teresa Messore.

Nel corso del servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo verificando a tappeto i documenti di circolazione, identificando i conducenti e monitorando il territorio per la prevenzione dei furti in abitazione e delle truffe ai danni delle fasce deboli. Sono stati segnalati due ragazzi ai quali è stato sequestrato un grammo di hashish. Nel contempo grazie all’impiego dell’elicottero si è provveduto a effettuare ricognizione e controllo ambientale nelle principali zone verdi.

Questi i numeri del controllo straordinario: 353 persone identificate, 287 veicoli controllati, 73 green pass validi verificati in 19 esercizi commerciali, 18 contravvenzioni legate al codice della strada (mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli), due veicoli sequestrati (per assenza di copertura assicurativa, ovvero mancanza di documentazione di guida e revisione del veicolo) e due patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza.

