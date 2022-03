Terni, precipita in un burrone mentre cammina in montagna

13 marzo 2022 a

A Terni le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel corso della mattinata di domenica 13 marzo per soccorrere un escursionista precipitato in un dirupo. L’incidente è accaduto lungo i sentieri di montagna che portano a Sant’Erasmo di Cesi. L’uomo ha messo un piede in fallo mentre stava camminando ed è caduto nel burrone. Per fortuna è riuscito a dare l’allarme con il suo cellulare.

I vigili del fuoco sono riusciti a individuarlo anche se si trovava in un luogo piuttosto impervio. Proprio per questo motivo si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza Icaro. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e quelli del 118. Le operazioni di recupero del ferito sono state particolarmente complesse visto il punto in cui si trovava il giovane. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Servizio in aggiornamento.

