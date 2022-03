Mika in Umbria, cena a Perugia dallo chef Ciccotti e poi visita a Orvieto. All'Antica Trattoria San Lorenzo anche Giorgia Meloni

12 marzo 2022 a

Mika a Perugia. L’artista sabato 12 marzo si è fermato a cena al ristorante dello chef Simone Ciccotti, l’Antica trattoria San Lorenzo. La serata è iniziata alle 19 nel locale di piazza Danti dove l’artista libanese ha scelto di cenare insieme ad amici. Piatti scelti? Antipasto a base di mortadella, due primi, con preferenza per il tartufo e, infine, il dolce. Una specialità creata dallo chef Ciccotti: Perla pace, dessert al Bacio Perugina.

Eurovision Song Contest, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L'annuncio a Sanremo

Locale al completo e, ovviamente, c’è chi si è avvicinato all’artista per salutarlo ma lui ha preferito tenere le distanze sottolineando il pericolo di contagio. Le ragioni che hanno portato Mika a Perugia sono top secret. Si sa solo che resterà in città alcuni giorni e risiede in una villa alle porte di Perugia. Con lui anche i suoi quattro cani. Dopo la cena è partito in direzione Orvieto. Il locale di Ciccotti nella stessa serata ha ospitato anche Giorgia Meloni che ha trascorso la giornata in Umbria, a Scheggino. E ha concluso con una puntata all’Antica trattoria San Lorenzo.

