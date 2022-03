Umbria, prosegue la crescita dei positivi: siamo a 14.330

13 marzo 2022 a

Prosegue in Umbria l’aumento degli attualmente positivi. Con l’incremento di nuovi casi registrato ieri si torna infatti a sfiorare i 15 mila attualmente positivi. Nello specifico ieri gli attualmente positivi erano 14. 335. Con un incremento giornalieri di 1.714 casi, parzialmente mitigati dai guariti che, nella giornata di ieri, sono stati 848. L’incremento è stato dunque del 6,4 per cento rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda invece la percentuale che fotografa il tasso di positività, ieri è stato registrato un lievissimo calo. Nella giornata di venerdì era stata del 18,6 per cento, mentre ieri era scesa a 17,86 per cento.

Nello specifico, i 1.714 nuovi casi resi noti ieri sono emersi dall’analisi di 2.242 tamponi molecolari e 7.352 antigenici. La risalita della curva del contagio dunque non si arresta e anzi, fa pensare che sia l’inizio di una nuova ondata, certamente favorita dall’altissima della variante Omicron 2, che in Umbria ha raggiunto almeno il 60 per cento di diffusione. Considerando che è di un terzo più contagiosa della Omicron 1, l’aumento dei casi è matematico. Senza considerare poi, come sottolineato da più esperti in materia - sia a livello regionale che nazionale - ormai c’è stato un generale calo delle precauzioni adottate da ogni singolo cittadino. Complice la percezione che la situazione sia meno grave di prima, le persone hanno abbandonato per la maggior parte l’uso della mascherina. L’Umbria, secondo il report di Fondazione Gimbe, è quella che nella settimana appena terminata, ha avuto l’incremento più alto di positivi. Sia come numeri assoluti rispetto alla settimana precedente che come incidenza ogni 100 mila abitanti. L’incremento percentuale di positivi ha fatto registrare un 37,4 per cento rispetto ai sette giorni precedenti, mentre l’incidenza è ormai arrivata - nuovamente - a sfiorare i 1.000 casi ogni 110 mila abitanti.

Inoltre, come sostenuto dal docente di fisica presso l’università di Perugia, Luca Gammaitoni, sull’aumento dei contagi hanno pesato anche le tante feste di carnevale che si sono avute in questo periodo. Nelle scuole con gli alunni, soprattutto nei casi dei più piccoli, assolutamente senza copertura vaccinale, e nei locali dove più o meno giovani in molti casi hanno dimenticato l’uso dei dispositivi di protezione. E infatti gli effetti si stanno vedendo con alunni di scuole materne ed elementari che si positivizzano a ritmi piuttosto sostenuti e con molti giovani a casa con Covid. Per quanto riguarda invece gli ospedali, anche ieri lieve incremento di degenti in quelli umbri. Nelle aree mediche comuni si è passati infatti da 152 ricoverati a 159. Lieve incremento anche nelle terapie intensive dove i ricoverati passano da 3 a 5. Anche ieri un decesso per Covid. Da inizio pandemia sono stati 1.757.

