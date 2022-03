Umbria, caro energia: i Comuni abbassano i gradi dei riscaldamenti

13 marzo 2022 a

a

a

Per far fronte al caro energia alcuni comuni hanno iniziato a proporre soluzioni. E c’è chi è passato ai fatti: abbassare di due gradi gli impianti di riscaldamento, ridurre gli orari di erogazione e rimodulare i tempi dell’illuminazione pubblica. Su questa via si sta già muovendo il Comune di Terni. L’assessore al bilancio Orlando Masselli fa sapere: “Abbiamo già rimodulato le temperature abbassandole di uno-due gradi e abbiamo programmato lo spegnimento dei riscaldamenti in alcuni uffici aperti anche il sabato. Stiamo poi rivedendo l’accensione di una serie di impianti pubblici, a cominciare dai parcheggi. Si tratta di siti che in orario serale possono essere tenuti spenti per contenere la spesa e realizzare così un risparmio importante”. Stessa linea di contenimento l’anticipa il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che oltre al riscaldamento di scuole ed edifici pubblici, riduce anche la pubblica illuminazione. “Una riduzione di circa tre ore rispetto agli orari invernali”, spiega Presciutti.

Rincaro dei prezzi dell'energia a causa della guerra: Cartiere di Trevi sospende la produzione



Anche il Comune di Perugia si sta organizzando con misure adeguate da adottare nel breve periodo. Come azione immediata è stata diffusa a tutto il personale una circolare interna con un elenco di cautele da adottare al fine di garantire un risparmio energetico. “In questa circolare ci sono elementi di buon senso - spiega l’ingegnere Gabriele De Micheli, responsabile degli uffici energia del Comune di Perugia -. La più banale delle misure è spegnere le luci dell’ufficio quando c’è l’illuminazione naturale sufficiente, o quando non c’è personale in stanza; non usare stufette o termosifoni elettrici; spegnere il computer al termine di ogni turno di lavoro. Magari vestirsi con un maglione in più quindi abbassare la temperature portandola tranquillamente a 19 gradi rispetto ai 20 previsti dalla legge. Inoltre abbiamo chiesto di azzerare il termostato di ambiente alla fine di ogni turno e il primo che arriva alla mattina accende. Purtroppo sistemi cosiddetti di building automation sono possibili solo in nuove sedi. Dal 2014 abbiamo investito e trasformato degli edifici facendoli salire di classe energetica ma il Comune ha 200 strutture e speriamo di avere presto fondi anche dal Pnrr per intervenire e migliorare la situazione generale”. L’assessore al bilancio, Cristina Bertinelli, aggiunge: “Per far fronte alla crisi attuale stiamo anche facendo pressione su Anci per avere dei supporti dal governo e gli stessi uffici energia sta valutando possibili soluzioni nei contratti con Consip. Siamo dipendenti da quanto sta avvenendo a livello nazionale”. Tra le altre ipotesi al vaglio c’è anche quella di puntare su un’azione simbolica di spegnimento dell’illuminazione ai principali monumenti. “Parliamo di misura simbolica - riporta l’assessore alla cultura Leonardo Varasano - in quanto le illuminazioni dei monumenti a Perugia rappresentano 200 punti luci su un totale di 30 mila con un’incidenza minima sul consumo. Significativo, infatti, sarebbe limitare l’erogazione in aree come i parchi ma per ragioni di sicurezza le valutazioni sono ben più complesse”.

Tagina costretta a un nuovo stop alla produzione per il caro energia

La soluzione delle comunità energetiche è la misura che sta valutando Anci. “”Abbiamo incontrato l’assessore regionale Morroni - riporta il presidente Anci Umbria, Michele Toniaccini - per avviare una serie iniziative su modelle delle comunità energetiche. E’ nostra intenzione incontrare le associazioni categoria e i parlamentari umbri - prosegue - per verificare la disponibilità ad intraprendere un’azione congiunta per tutelare le nostre comunità”. Di comunità energetica rinnovabili (Cer) come provvedimento efficace nel breve e medio periodo parla anche il professore Franco Cotana del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Perugia. “Sono sistemi che permettono di condividere l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici immettendola nella rete elettrica esistente”. Per il futuro, secondo Cotana, bisognerà puntare “sul fotovoltaico con impianti allestiti su tutti i tetti dell’aree industriali dismesse, in zone non adatte all’agricoltura, questo coprirà la metà del fabbisogno di energia dell’Umbria. E oltre questo biomasse, eolico e geotermia. “Per un futuro - conclude Cotana -decarbonizzato”.

Cingolani sull'aumento di benzina, gas e diesel: "Truffa colossale". Ecco come Putin e mercati rubano i soldi agli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.