Perugia, la visione dell'Edicola 518: "Puntiamo su innovazione e qualità"

Se la maggior parte delle edicole accusa la crisi del mercato cartaceo, non è lo stesso per l’Edicola 518. Nata a Perugia inizialmente ai piedi delle scalette di Sant’Ercolano – recuperando così lo storico giornalaio – è stata poi ampliata, a pochi metri di distanza, nel locale in Corso Cavour, dove attualmente risiede. Edicola 518 non è la tradizionale edicola: non vende quotidiani, per prima cosa. Ma soprattutto, vede la luce a fine 2015, quando gli edicolanti stavano già avvertendo le difficoltà della crisi. “La nostra idea è stata quella di voler essere edicolanti di nuova generazione – parla Alberto Brizioli, proprietario – Volevamo lavorare con la carta e darle un valore diverso. Abbiamo deciso così di vendere riviste selezionate, italiane e internazionali”. E così nel locale si possono reperire magazine di fotografia, design, arte, architettura, moda, cibo, animali e prodotti di nicchia. Ma anche saggistica generica come politica e antropologia. Non narrativa. “Abbiamo realizzato una selezione non tematica, ma tutta di qualità, da tutto il mondo”. Per affrontare il calo degli incassi con cui i giornalai si trovano a fare i conti, Edicola 518 punta sull’innovazione.

“Siamo presenti anche a festival e fiere che fanno tappa in Italia – continua Brizioli – Il cuore pulsante dell’attività rimane a Perugia, ma ci serve anche un affaccio più ampio. Partecipare a questi eventi permette di fare promozione, farsi conoscere da un pubblico più ampio e soprattutto di intraprendere relazioni con altri editori per collaborare insieme”. Edicola 518 sconfina così il territorio umbro e propone punti di vendita temporanei all’interno delle più importanti fiere d’arte e di editoria indipendenti italiane, come Flat a Torino o Artefiera a Bologna. “Il prossimo evento sarà negli spazi di un’attività a Trieste – Combiné -, dal 18 al 20 marzo”.

Un’altra soluzione per avvicinare i cittadini alla frequentazione dell’edicola riguarda il ciclo di incontri culturali che si svolgeranno intorno al chiostro e che sono previsti ogni mercoledì da maggio ad ottobre. “Uno dei nostri obiettivi è quello di riuscire a trovare persone interessate, che hanno la voglia di dibattere e confrontarsi sui temi che proponiamo, per ricreare l’idea della piazza e dell’incontro intellettuale”, conclude Brizioli.

