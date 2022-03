Terni, campus e laboratori a Pentima. Firmato protocollo d'intesa

Maria Luce Schillaci 12 marzo 2022 a

Un campus universitario di ultima generazione, spazi per studenti, ma anche laboratori per la ricerca e strutture attrattive per imprenditori e aziende internazionali. Pentima (nella foto) cambia volto. Se ne parla da tempo: per rilanciare il polo didattico e scientifico di Terni, si è sempre detto, occorre adeguare strutture e offerte. Ora probabilmente qualcosa di concreto si muove. Venerdì 11 marzo è stato firmato il protocollo d’intesa che vede il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Perugia, della Regione dell'Umbria e del Comune di Terni: si parla di “riqualificazione architettonica e funzionale dell’area di Pentima”.

Si vuole fare, in sostanza, un’area che serva agli studenti non solo per lo studio, ma anche per vivere Pentima. Per questo si parla pure di strutture sportive, laboratori, biblioteche e aree di relax. Un grande ruolo lo ha giocato la Regione con l’assessore all’Istruzione Paola Agabiti: “È compito e dovere delle istituzioni – ha detto - fornire agli studenti e alla collettività gli strumenti per raggiungere gli alti obiettivi di una preparazione di eccellenza, attraverso sedi adeguate e funzionali e collegando le stesse e gli obiettivi formativi al tessuto imprenditoriale locale”. L’intesa consentirà di costituire un centro formativo e di ricerca che possa fungere da riferimento per il tessuto industriale locale, fornendo formazione, aggiornamento, supporto alla sperimentazione industriale e alla ricerca di base e applicata, con particolare riferimento ai settori della chimica verde, della metallurgia, dell’energia, dello sviluppo sostenibile, della transizione digitale 4.0 e della prevenzione delle calamità naturali. Oltre a questo, le attività si concentreranno sull’ammodernamento delle attività industriali negli ambiti dell’automazione, dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della simbiosi industriale, in sinergia con le politiche di tutela del territorio e con i processi di internazionalizzazione delle imprese e dell’offerta formativa.

Dal canto suo l’Università “si impegna alla creazione di percorsi didattici e formativi che prevedano l’aggregazione dei corsi di Ingegneria e di Economia, quali master e dottorati industriali”. “Crediamo che Pentima, opportunamente rinnovata e riqualificata, abbia tutte le caratteristiche per favorire l’incontro tra studio, ricerca e impresa, in stretto rapporto con il polo industriale più importante dell’Umbria”, ha detto il sindaco Leonardo Latini. Si partirà per stralci funzionali, con la Regione pronta a intercettare i giusti finanziamenti per il progetto. “Grazie all’impegno della Fondazione Carit - ha sottolineato l’assessore comunale all’Istruzione Cinzia Fabrizi – ci sarà una progettazione fondamentale per poter accedere ai fondi”.

