Perugia, Accademia di belle arti, 600 iscritti, corsi sdoppiati e tanti studenti stranieri

Seicento iscritti, uno più o uno meno, anche quest’anno. I numeri dell’Accademia di Belle Arti di Perugia sono da record, in linea con una tendenza in atto ormai da tempo. Una mole di studenti che con il contingentamento da Covid è persino complicata da gestire, tanto che in alcuni casi si sono dovuti sdoppiare i corsi. Meglio così. La Pietro Vannucci, in attesa della sospirata statalizzazione, è in salute.

La stessa inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022, venerdì 11 marzo, è stata affollatissima. Nell’Aula Magna dell’Ercole Farnese, mentre sul prato del Sanfra una manciata di ragazzi in età da liceo bivaccavano e giocavano a pallone, era stipato un centinaio di persone. Qualche capello grigio nelle prime file, molti occhi a mandorla nelle ultime. Docenti e studenti provenienti dall’Estremo Oriente, la vera linfa dell’Accademia.

Il presidente della Fondazione Mario Rampini ha aperto i lavori tornando sulla questione della statalizzazione: “Superato il vaglio del Miur aspettiamo solo il decreto del governo. Conto che arriverà già nei prossimi mesi”. Mesi che dovrebbero essere gli ultimi di Rampini alla guida della Fondazione, dopo quasi dodici anni. “Ma prima di lasciare voglio che comincino i lavori di consolidamento dell’ala ovest, con le sue aule e i suoi laboratori distribuiti su tre livelli. In questo decennio abbiamo investito oltre due milioni di euro sull’immobile, ora siamo vicinissimi a completare l’opera di ristrutturazione”.

Intanto l’attività funziona già a pieno regime. “Non siamo tornati alla normalità, ma ci stiamo gradualmente avvicinando”, ha detto il direttore Emidio De Albentiis. Una normalità nuova, in ogni caso, che ha imparato ad avvalersi di forme di didattica a distanza risultate preziose per intercettare artisti, intellettuali e designer di spessore. Il prossimo passo, ha spiegato De Albentiis, sarà implementare soprattutto il biennio di Fashion Design, e allestire percorsi di alta formazione, master ancora in via di definizione. Al termine degli interventi e dei saluti istituzionali è stata infine svelata l’opera scultorea regalata all’Accademia da Oreste Baldini, reduce dalla fortunata mostra Bastabuste al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma.

