Umbria, tutti a caccia di iodio contro le radiazioni. Medici e farmacisti: “Richieste del tutto ingiustificate e pericolose”

12 marzo 2022 a

a

a

“Da quando la tv ne ha iniziato a parlare non si sono fermate le richieste di informazioni per l’acquisto di pasticche di iodio da assumere per prevenire o per arginare possibili danni provocati da emissioni radioattive”. A parlare è Augusto Luciani presidente di Federfarma Umbra, che però sottolinea “non vi è al momento alcun allarme che giustifichi la richiesta in farmacia di integratori a base di iodio e ancora meno del farmaco”. Luciani, inoltre, precisa che in questi giorni ha soprattutto fornito informazioni proprio sulla tipologia di possibili integratori a colleghi “che si sono trovati a rispondere alle numerose richieste”. Luciani, inoltre, ricorda che durante il Covid c’è stata una richiesta incontrollata di Lattoferrina: “Anche in quel caso si era diffusa la notizia dei benefici che potevano derivare da questo tipo di proteina e per alcune settimane, finché i media ne hanno parlato, sono state continue le richieste”. Il farmacista umbro precisa ancora: “In questo caso però le pasticche di iodio hanno ben altre controindicazioni: l’assunzione in maniera scriteriata può comportare danni gravi alla salute, in particolare alla tiroide”.

Nella classifica dei 100 talenti Under 30 ci sono due ragazze umbre: Gloria Chiocci e Gaia Alaimo

Il dottor Stefano Ciuffini, medico di base di Perugia, riporta: “Richiesta ne ho avute, ma io non prescrivo farmaci potenzialmente pericolosi, in quanto bloccano la funzione tiroidea, per un evento che probabilmente non avverrà. Comunque la richiesta più frequente sono le gocce di ioduro di potassio, preparazione galenica, ottenibile solo con ricetta medica”. Ciuffini, inoltre precisa: “Da parte delle autorità competenti non vi è alcuna indicazione all’approvvigionamento di iodio per un’eventuale minaccia nucleare. Pertanto, la richiesta di medicinali a base di questa sostanza è del tutto ingiustificata”.

Prezzo metano record, i gestori: "Costretti a chiudere"



Se a Perugia è scattata la corso all’acquisto a Terni la situazione è più tranquilla. “Non ho avuto richieste né di informazioni né di prescrizioni”, riporta Giuseppe Donzelli, dell’Ordine dei medici di Terni. Comunque medici e farmacisti sono tutti concordi nel ribadire che “La profilassi, in questo momento, non è necessaria e semmai si verificasse un incidente nucleare, non servirebbero integratori, ma farmaci, la cui distribuzione spetterebbe alla Protezione civile e alle Regioni”. Ovviamente secondo un protocollo di emergenza prestabilito. Dalla Conferenza delle Regione, intanto, arriva il parere favorevole al Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari che sulla la iodioprofilassi dice “chiediamo al Governo di facilitare la distribuzione dello iodio stabile, anche con riferimento alla sua classificazione farmacologica, e di emanare un documento attuativo integrativo che specifichi tempistiche, modalità, attività di comunicazione, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità”.

Allarme Covid in Umbria. Gimbe: "E' la regione con il maggior incremento di nuovi casi: +37,4%"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.