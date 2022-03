Castiglione del Lago, volontari in campo per sostenere chi è solo 

Nicola Torrini 12 marzo 2022 a

Nata nel novembre del 2017, la sezione Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) di Castiglione del Lago, presieduta da Stella Bricchi, conta attualmente 15 volontari. Questi ultimi svolgono un prezioso servizio di sostegno a favore di persone, soprattutto anziane, che non sono in grado di spostarsi autonomamente sul territorio. Un’attività che potrà crescere grazie alla donazione effettuata ieri mattina dalla Federazione nazionale pensionati (Fnp) Cisl dell’Umbria. Il sindacato ha infatti consegnato all’associazione un nuovo veicolo che verrà utilizzato, insieme a quello già in dotazione, per scopi di accompagnamento e trasporto solidale.

Alla cerimonia, che si è svolta nella piazza antistante palazzo della Corgna, erano presenti il segretario generale della Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani, il segretario generale della Cisl Umbria Angelo Manzotti, il presidente regionale dell’Anteas Umbria Maurizio Fossatelli, il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Trasimeno Emilio Paolo Abbritti, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e i volontari castiglionesi di Anteas. “Il periodo di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e ci stiamo lasciando alle spalle - ha detto Fabiani - ma anche quello che ci accingiamo a vivere con l’emergenza umanitaria dell’Ucraina, ci hanno confermato il grandissimo valore della solidarietà. La nostra donazione vuole essere un atto concreto per un’associazione che da sempre, anche su questo territorio, si dedica agli ultimi e alle fasce più deboli”. “Nel nostro territorio - ha detto il sindaco Burico - il volontariato ha, da sempre, una parte fondamentale. In pandemia ci siamo accorti che senza i volontari e le associazioni sarebbe stato impossibile stare vicini a tutti i cittadini. Quello che ci ha insegnato la pandemia è che possiamo tagliare tutto, ma non sanità e servizi”.

Per usufruire dei servizi di promozione sociale di Anteas Castiglione del Lago, che spaziano dall’assistenza alle attività culturali, è necessario iscriversi all’associazione sottoscrivendo una quota annuale di cinque euro per coprire le spese assicurative. Il numero di telefono per informazioni e prenotazioni è: 366. 3055762. “Molte persone, soprattutto nelle frazioni, hanno grandi problemi per spostarsi - racconta la presidente Bricchi. Parliamo di persone sole che non guidano o i cui familiari lavorano e non possono essere sempre disponibili. Abbiamo adesso due autovetture che useremo per accompagnare chi ha bisogno a fare una visita medica o anche solo a fare la spesa”.

